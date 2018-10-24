Ди Франческо: «Атака ЦСКА с нами хорошо поработала»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал о том, что его удивило в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

«Я был готов к матчу против ЦСКА. Удивился лишь, что в стартовом составе вышел не Дзагоев, а Сигурдссон.

Все атакующие игроки соперника хорошо поработали. Это талантливая молодая команда, которая на многое способна. Не хочу хвалиться победами – уже думаю о следующем поединке», – сказал специалист.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

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