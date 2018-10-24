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    Ди Франческо: «Атака ЦСКА с нами хорошо поработала»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал о том, что его удивило в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

    «Я был готов к матчу против ЦСКА. Удивился лишь, что в стартовом составе вышел не Дзагоев, а Сигурдссон.

    Все атакующие игроки соперника хорошо поработали. Это талантливая молодая команда, которая на многое способна. Не хочу хвалиться победами – уже думаю о следующем поединке», – сказал специалист.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: УЕФА

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    24.10.2018 11:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 24 октября 2018, 12:29

      Комплимент для молодежи

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 октября 2018, 12:15

      Обосрались

      -3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > тщмек 19 24 октября 2018, 12:47

      Чем обосрались? Команда новая получила опыт.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > EcioAuditore 24 октября 2018, 15:45

      почему мне стыдно, что вы обосрались, а вам - нет?

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 24 октября 2018, 11:16

      Дело братан говорит!))))))

      2
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