Де Росси: «В Москве «Роме» будет сложнее. Но надо ехать за победой»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси рассчитывает повторить успех своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА в Москве.

«Если бы мы сегодня проиграли, то серьезно отдалились бы от 1/8 финала. Таким же образом мы обрели преимущество в личных встречах.

К сожалению, теперь нам играть ответный матч на поле соперника. Мы понимаем, что там будет сложнее, но туда надо ехать за победой», – сказал футболист.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

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