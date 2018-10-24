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    Какой вы футболист?

    Де Росси: «В Москве «Роме» будет сложнее. Но надо ехать за победой»

    Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси рассчитывает повторить успех своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА в Москве.

    «Если бы мы сегодня проиграли, то серьезно отдалились бы от 1/8 финала. Таким же образом мы обрели преимущество в личных встречах.

    К сожалению, теперь нам играть ответный матч на поле соперника. Мы понимаем, что там будет сложнее, но туда надо ехать за победой», – сказал футболист.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: УЕФА

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    24.10.2018 07:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 17:34

      Де Росси сейчас совсем не тот в плане скорости ,но опыт перекрывает все.

      2
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 24 октября 2018, 08:30

      Будет!

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