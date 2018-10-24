Чалов: «Могли забить «Роме» при счете 0:0, но пропустили сами и начали открываться»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о поражении от «Ромы» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Очень сложная игра. Оставили все силы на поле. В первом тайме были моменты, могли забить при счете 0:0, но в итоге пропустили сами, начали открываться и получили еще.

«Рома» – команда очень высокого уровня. Знали, что будет нелегко, поэтому хотели забить быстрый гол, но не получилось.

Главный вывод о «Роме» перед ответным матчем? Не буду ничего говорить. Разберем игру и свои ошибки, потом сыграем», – Sport24 передает слова Чалова в эфире «Матч Премьер».

Команда Виктора Гончаренко опустилась на третье место в группе G. 7-го ноября армейцы примут «Рому» в рамках 4-го тура.