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    Какой вы футболист?

    Чалов: «Могли забить «Роме» при счете 0:0, но пропустили сами и начали открываться»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о поражении от «Ромы» (0:3) в Лиге чемпионов.

    «Очень сложная игра. Оставили все силы на поле. В первом тайме были моменты, могли забить при счете 0:0, но в итоге пропустили сами, начали открываться и получили еще.

    «Рома» – команда очень высокого уровня. Знали, что будет нелегко, поэтому хотели забить быстрый гол, но не получилось.

    Главный вывод о «Роме» перед ответным матчем? Не буду ничего говорить. Разберем игру и свои ошибки, потом сыграем», – Sport24 передает слова Чалова в эфире «Матч Премьер».

    Команда Виктора Гончаренко опустилась на третье место в группе G. 7-го ноября армейцы примут «Рому» в рамках 4-го тура.

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: Sport24

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    24.10.2018 01:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 октября 2018, 09:28

      И.Помазун отыграл хорошо, но И.Акинфеева не хватало для подсказки и управления
      игрой защитников, да и полузащитников тоже. Спокойно разберут игру дома, внесут
      коррективы в свои действия и уточнят состав на ответную игру, которую необходимо
      выиграть дома. Надеемся, что выиграют у Ромы. Удачи и без травм!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 01:45

      Если могли забить, чего же не забили? Или кулаками помахать после драки захотелось?

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 24 октября 2018, 09:18

      Надо же, еще один придурок и, что удивительно из Зенита. Слепой
      наверное или вообще в футболе ноль.

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