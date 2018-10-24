Чалов: «Могли забить «Роме» при счете 0:0, но пропустили сами и начали открываться»

И.Помазун отыграл хорошо, но И.Акинфеева не хватало для подсказки и управления
игрой защитников, да и полузащитников тоже. Спокойно разберут игру дома, внесут
коррективы в свои действия и уточнят состав на ответную игру, которую необходимо
выиграть дома. Надеемся, что выиграют у Ромы. Удачи и без травм!
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о поражении от «Ромы» (0:3) в Лиге чемпионов.
«Очень сложная игра. Оставили все силы на поле. В первом тайме были моменты, могли забить при счете 0:0, но в итоге пропустили сами, начали открываться и получили еще.
«Рома» – команда очень высокого уровня. Знали, что будет нелегко, поэтому хотели забить быстрый гол, но не получилось.
Главный вывод о «Роме» перед ответным матчем? Не буду ничего говорить. Разберем игру и свои ошибки, потом сыграем», – Sport24 передает слова Чалова в эфире «Матч Премьер».
Команда Виктора Гончаренко опустилась на третье место в группе G. 7-го ноября армейцы примут «Рому» в рамках 4-го тура.