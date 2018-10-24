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    Какой вы футболист?

    Каррера – после увольнения из «Спартака»: «Было очень приятно быть частью этой прекрасной семьи»

    Массимо Каррера подвел итог двум годам работы в должности главного тренера «Спартака».

    «Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своем сердце этот удивительный опыт.

    Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим болельщикам, которые всегда верили в меня», – подписал итальянец в инстаграме фотографию с футболистами красно-белых.

    С московским клубом итальянец выиграл чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017. Об отставке специалиста стало известно 22-го октября.

    Должность и.о. главного тренера занял Рауль Рианчо.

    Ранее «Фратрия» сообщила о несогласии с отставкой Карреры и возвращением в основу полузащитника Дениса Глушакова.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Массимо Карреры

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    24.10.2018 01:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +948

      AЛЕКС73 24 октября 2018, 16:06

      Спасибо тренер ! Спасибо !! ты навсегда в наших сердцах ! такое ощущение как будто что то отрезали....( так же было при уходе Бескова и Романцева))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101295

      sv1969 24 октября 2018, 15:34

      Достойно сказал!Настоящий мужик!
      Хоть и не болею за Спартак , но жаль что сплавили Массимо!
      Удачи ему!)))

      4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 12:11

      Спасибо тебе Массимо! Твоя работа в Спартаке заслужила уважение многочисленных болельщиков.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 24 октября 2018, 09:47

      А что все Элджеи на верхнем фото?

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 октября 2018, 08:55

      Массимо, ты навсегда стал спартаковцем, нашим, красно-белым, ты родился в Спартаке, как тренер-чемпион и наши сердца принадлежат тебе. Спасибо тебе, за то, что всегда, в любых ситуациях оставался Человеком с большой буквы, за твой оптимизм, даже в тяжелые для Спартака минуты, за твою открытость и доброжелательность ко всем, даже соперникам.
      Спасибо красно-белый Гладиатор! Ты яркая страница в народной команде. И все мы будем рады тебя видеть в Спартаке.
      Извини, нас Массимо, за тех, кто строил козни и вставлял палки в колеса, за тех кто туго и недальновидно думает, за тех кто выплескивал негатив. Прости за все!

      10
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 24 октября 2018, 08:09

      Нормальные слова,нормального человека,удачи Массимо!!!

      7
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 24 октября 2018, 08:03

      Удачи на новых поприщах!

      3
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 24 октября 2018, 07:24

      Массимо часть семьи. Всей нашей красно-белой. Вот честно, расставание с ним так же больно, как если бы расстался с родным человеком.

      9
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      Рейтинг: +2738

      a_who 24 октября 2018, 07:14

      Жаль но не поперло... Удачи !

      3
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      Рейтинг: +3502

      Fancyfall 24 октября 2018, 06:59

      Спасибо за всё!

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