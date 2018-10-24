Каррера – после увольнения из «Спартака»: «Было очень приятно быть частью этой прекрасной семьи»

Массимо Каррера подвел итог двум годам работы в должности главного тренера «Спартака».

«Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своем сердце этот удивительный опыт.

Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим болельщикам, которые всегда верили в меня», – подписал итальянец в инстаграме фотографию с футболистами красно-белых.

С московским клубом итальянец выиграл чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017. Об отставке специалиста стало известно 22-го октября.

Должность и.о. главного тренера занял Рауль Рианчо.

Ранее «Фратрия» сообщила о несогласии с отставкой Карреры и возвращением в основу полузащитника Дениса Глушакова.