«Шальке» тренировался под запись трибун «Галатасарая». Стамбульцы – рекордсмены мира по громкости

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско рассказал о подготовке к выезеному матчу Лиги чемпионов против «Галатасарая».

«Мы смотрели домашние игры «Галатасарая» и вырезали из них фрагменты кричалок и шума болельщиков, чтобы использовать их на тренировках», – сказал специалист.

В ноябре 2016 году болельщики стамбульского клуба установили мировой рекорд громкости в футболе (0:2 против «Фенербахче» в 11-м туре чемпионата Турции). Уровень шума составил 131.76 децибела.

Встреча 3-го тура группового этапа состоится завтра, 24-го октября, на «Телеком-Арене».