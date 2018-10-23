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    «Шальке» тренировался под запись трибун «Галатасарая». Стамбульцы – рекордсмены мира по громкости

    Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско рассказал о подготовке к выезеному матчу Лиги чемпионов против «Галатасарая».

    «Мы смотрели домашние игры «Галатасарая» и вырезали из них фрагменты кричалок и шума болельщиков, чтобы использовать их на тренировках», – сказал специалист.

    В ноябре 2016 году болельщики стамбульского клуба установили мировой рекорд громкости в футболе (0:2 против «Фенербахче» в 11-м туре чемпионата Турции). Уровень шума составил 131.76 децибела.

    Встреча 3-го тура группового этапа состоится завтра, 24-го октября, на «Телеком-Арене».

    Источник: Kicker

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    23.10.2018 22:16
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