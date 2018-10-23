Погба: «Очень уважаю «Ювентус». Там я начал расти как игрок»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Француз выступал за туринский клуб с 2012-го по 2016-й год, после чего вернулся в «МЮ» за рекордную на тот момент сумму – 105 миллионов евро.

«Я говорил своему брату о том, как интересно бы было, если бы мы попали в одну группу с «Ювентусом». В итоге так и произошло.

Я испытываю особые эмоции, потому что это клуб, в составе которого я провел первый официальный мяч и забил первый гол на взрослом уровне. Именно там я начал расти как игрок. Очень уважаю этот клуб», – цитирует чемпиона мира Football Italia.

Встреча команд Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри начнется в 22:00 по московскому времени. За событиями матча на «Олд Траффорд» можно будет следить здесь.