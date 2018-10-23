Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Погба: «Очень уважаю «Ювентус». Там я начал расти как игрок»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    Француз выступал за туринский клуб с 2012-го по 2016-й год, после чего вернулся в «МЮ» за рекордную на тот момент сумму – 105 миллионов евро.

    «Я говорил своему брату о том, как интересно бы было, если бы мы попали в одну группу с «Ювентусом». В итоге так и произошло.

    Я испытываю особые эмоции, потому что это клуб, в составе которого я провел первый официальный мяч и забил первый гол на взрослом уровне. Именно там я начал расти как игрок. Очень уважаю этот клуб», – цитирует чемпиона мира Football Italia.

    Встреча команд Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри начнется в 22:00 по московскому времени. За событиями матча на «Олд Траффорд» можно будет следить здесь.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 23 октября 2018, 20:16

      Рост Поля в МЮ приостановился.но есть надежда,что это временное явление.талант и перспективы у него огромные.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11