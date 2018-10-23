«Спартак» не рассматривает кандидатуру Карпина

Руководство «Спартака» не рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды, сообщает Федеральное агентство новостей.

Карпин, который является бывшим игроком, тренером и генеральным директором «Спартака», планирует продолжить работу в «Ростове». Накануне Массимо Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского «Арсенала» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 2:3.

«Ростов» после 11 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. «Спартак» идет шестым с таким же количеством очков.

Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно