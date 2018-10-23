«Спартак» не рассматривает кандидатуру Карпина

А вот Карпин на мой взгляд,лучшее,что может случиться для поросят..Потому,что креативный и одновременно жёсткий чувак! Спартаку такой и нужен..А не кононов и черчесов с их стройбатом..
Руководство «Спартака» не рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды, сообщает Федеральное агентство новостей.
Карпин, который является бывшим игроком, тренером и генеральным директором «Спартака», планирует продолжить работу в «Ростове». Накануне Массимо Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского «Арсенала» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 2:3.
«Ростов» после 11 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. «Спартак» идет шестым с таким же количеством очков.
Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно