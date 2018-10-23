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    Какой вы футболист?

    «Спартак» не рассматривает кандидатуру Карпина

    Руководство «Спартака» не рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды, сообщает Федеральное агентство новостей.

    Карпин, который является бывшим игроком, тренером и генеральным директором «Спартака», планирует продолжить работу в «Ростове». Накануне Массимо Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского «Арсенала» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 2:3.

    «Ростов» после 11 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. «Спартак» идет шестым с таким же количеством очков.

    Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно

    Источник: Федеральное агентство новостей

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    23.10.2018 11:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 октября 2018, 19:58

      А вот Карпин на мой взгляд,лучшее,что может случиться для поросят..Потому,что креативный и одновременно жёсткий чувак! Спартаку такой и нужен..А не кононов и черчесов с их стройбатом..

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 16:00

      Пусть рулит в Ростове.

      2
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 23 октября 2018, 14:19

      У Ростова все шансы в итоге обойти Спартак.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 октября 2018, 14:10

      Хорошая новость!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 октября 2018, 14:05

      «Спартак» не рассматривает кандидатуру Карпина, потому что он не пойдет!

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 октября 2018, 13:03

      Карпина вместо Федуна.
      И верните Массимо!!!!!!

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 13:02

      Скорее не обсасывается кандидатура Карпина....

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      Рейтинг: +28706

      silver29 23 октября 2018, 12:27

      Мне как и Карпину тоже не звонили из клуба с приглашением на должность главного тренера и что ? разве это новость для уважающего себя футбольного ресурса ?

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      Рейтинг: +1529

      zarsm 23 октября 2018, 12:03

      Кто вообще сказал что рассматривает??? Всякие утки в новостях? Сказать что Спартак не рассматривает Карпина, это как сказать что сегодня 23 октября

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      Рейтинг: +490

      Alejandrrro 23 октября 2018, 11:51

      Тоже мне новость. Карпин сам говорил, что при Федуне в Спартак - ни ногой. Да и тем более что в Ростове ему не так уж плохо сейчас.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > Alejandrrro 23 октября 2018, 12:28

      Федун тоже на Карпина зуб имеет.

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