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    Эмери: «Озил может выкладываться в каждом матче, вне зависимости от того, капитан он или нет»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает, что автор победного гола в матче с «Лестером» (3:1) Месут Озил должен выкладываться по полной вне зависимости, есть ли у него капитанская повязка или нет.

    «В команде уже есть капитан, но я думаю, что каждый игрок важен. Мне кажется, Озил может в каждом матче выкладываться по полной, вне зависимости от того, капитан он или нет», – заявил Эмери.

    Постоянным капитаном «Арсенала» является Лоран Косиельни.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2018 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 23 октября 2018, 13:17

      Озил конечно красава-такой розыгрыш и го в раздевалку, ай молодца!!!

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