Эмери: «Озил может выкладываться в каждом матче, вне зависимости от того, капитан он или нет»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает, что автор победного гола в матче с «Лестером» (3:1) Месут Озил должен выкладываться по полной вне зависимости, есть ли у него капитанская повязка или нет.

«В команде уже есть капитан, но я думаю, что каждый игрок важен. Мне кажется, Озил может в каждом матче выкладываться по полной, вне зависимости от того, капитан он или нет», – заявил Эмери.

Постоянным капитаном «Арсенала» является Лоран Косиельни.