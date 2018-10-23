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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бывший защитник «Спартака» Шанбиев перешел в «Урал»

    Экс-защитник «Спартака» Шамсиддин Шанбиев пополнил состав «Урала». 21-летний футболист перешел в екатеринбургский клуб на правах свободного агента.

    В марте этого года Шанбиев провел два матча за молодежную сборную России в квалификации Евро-2019. В прошлом сезоне он выступал в составе «Спартака-2».

    Шанбиев будет дозаявлен за основную команду «Урала» для участия в РПЛ во время зимнего трансферного окна.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Урал»

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    23.10.2018 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 15:46

      Пусть практикуется а заиграет ,заберем назад.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 23 октября 2018, 11:49

      Странно однако, защита дырявая уже много лет, но своими молодыми кадрами разбрасываемся?

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