Бывший защитник «Спартака» Шанбиев перешел в «Урал»

Пусть практикуется а заиграет ,заберем назад.
Экс-защитник «Спартака» Шамсиддин Шанбиев пополнил состав «Урала». 21-летний футболист перешел в екатеринбургский клуб на правах свободного агента.
В марте этого года Шанбиев провел два матча за молодежную сборную России в квалификации Евро-2019. В прошлом сезоне он выступал в составе «Спартака-2».
Шанбиев будет дозаявлен за основную команду «Урала» для участия в РПЛ во время зимнего трансферного окна.
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