Рахимич: «Без Акинфеева будет очень тяжело, но нужно справляться с «Ромой»

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич считает, что команда должна справиться в Риме и без дисквалифицированного Игоря Акинфеева в матче третьего тура Лиги чемпионов с «Ромой».

«Акинфеев не просто формальный лидер и капитан, он играет важную роль в управлении командой во время матчей. Без него будет очень тяжело, но нужно справляться.

Помазун и Кырнац – воспитанники ЦСКА и давно находятся в структуре клуба. Кого бы из них ни выбрал Виктор Гончаренко на матч с «Ромой», надеюсь, они справятся», – рассказал Рахимич.

Матч третьего тура Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.