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    Какой вы футболист?

    Рахимич: «Без Акинфеева будет очень тяжело, но нужно справляться с «Ромой»

    Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич считает, что команда должна справиться в Риме и без дисквалифицированного Игоря Акинфеева в матче третьего тура Лиги чемпионов с «Ромой».

    «Акинфеев не просто формальный лидер и капитан, он играет важную роль в управлении командой во время матчей. Без него будет очень тяжело, но нужно справляться.

    Помазун и Кырнац – воспитанники ЦСКА и давно находятся в структуре клуба. Кого бы из них ни выбрал Виктор Гончаренко на матч с «Ромой», надеюсь, они справятся», – рассказал Рахимич.

    Матч третьего тура Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    23.10.2018 09:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +965

      arok 23 октября 2018, 13:57

      Ребятам желаю искренне удачи, но будет очень тяжело обыграть Рому на их поле. Но мячь как говорится круглый!!!!! Держим кулаки✊

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 12:35

      Будем надеяться на команду. Удачи, ЦСКА!

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      Рейтинг: +25022

      bset 23 октября 2018, 09:55

      Кого бы из них Ганчаренко не выбрал, главное, чтобы не Кырнаца)

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