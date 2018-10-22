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    Роналду: «Согласен с Иско, «Реалу» не стоит переживать из-за моего ухода»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слова Иско о том, что бывшему клубу португальца – «Реалу» – не надо думать об уходе форварда.

    Напомним, 33-летний Роналду перешел в туринский клуб в июле за 120 миллионов евро.

    «Согласен с Иско, «Реалу» не действительно не стоит переживать из-за моего ухода. Сейчас не лучший момент, чтобы комментировать игру «Реала» и сравнивать клуб с «Ювентусом».

    Это два прекрасных клуба. Я прошел длинный путь в одном, чтобы начать новый в другом», – сказал Роналду.

    Завтра команда Массимилиано Аллегри проведет выездной матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    Ранее пресс-служба «бьянконери» опубликовала фотографии Роналду после возвращения на «Олд Траффорд».

    Источник: Mundo Deportivo

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    22.10.2018 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 23 октября 2018, 14:37

      думаю летом поедет играть в Катар или Китай

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