Роналду: «Согласен с Иско, «Реалу» не стоит переживать из-за моего ухода»

думаю летом поедет играть в Катар или Китай
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слова Иско о том, что бывшему клубу португальца – «Реалу» – не надо думать об уходе форварда.
Напомним, 33-летний Роналду перешел в туринский клуб в июле за 120 миллионов евро.
«Согласен с Иско, «Реалу» не действительно не стоит переживать из-за моего ухода. Сейчас не лучший момент, чтобы комментировать игру «Реала» и сравнивать клуб с «Ювентусом».
Это два прекрасных клуба. Я прошел длинный путь в одном, чтобы начать новый в другом», – сказал Роналду.
Завтра команда Массимилиано Аллегри проведет выездной матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Ранее пресс-служба «бьянконери» опубликовала фотографии Роналду после возвращения на «Олд Траффорд».