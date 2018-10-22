Роналду: «Согласен с Иско, «Реалу» не стоит переживать из-за моего ухода»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слова Иско о том, что бывшему клубу португальца – «Реалу» – не надо думать об уходе форварда.

Напомним, 33-летний Роналду перешел в туринский клуб в июле за 120 миллионов евро.

«Согласен с Иско, «Реалу» не действительно не стоит переживать из-за моего ухода. Сейчас не лучший момент, чтобы комментировать игру «Реала» и сравнивать клуб с «Ювентусом».

Это два прекрасных клуба. Я прошел длинный путь в одном, чтобы начать новый в другом», – сказал Роналду.

Завтра команда Массимилиано Аллегри проведет выездной матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Ранее пресс-служба «бьянконери» опубликовала фотографии Роналду после возвращения на «Олд Траффорд».