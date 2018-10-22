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    Какой вы футболист?

    В FIFA 19 диктор «Олд Траффорд» называет Тевеса предателем, когда аргентинец забивает

    Пользователь Reddit u/JeBoiDaan опубликовал эпизод матча FIFA 19 в режиме Ultimate Team.

    После гола Карлоса Тевес диктор «Олд Траффорд» назвал нападающего предателем (the traitor). Согласно источнику, ситуация повторяется и в других режимах симулятора.

    Тевес выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2009 год, после чего перешел в «Манчестер Сити». В январе 34-летний форвард подписал контракт с «Бокой Хуниорс», покинув «Шанхай Шэньхуа», в котором был самым высокооплачиваемым игроком мира.

    Компания-разработчик симулятора EA Sports выпустила игру 29-го сентября. Подробности релиза – в материале «Бомбардира».

    Источник: Reddit

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    22.10.2018 21:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +355

      kvm5 22 октября 2018, 23:04

      как в жизни

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 22 октября 2018, 21:12

      Меня вообще вымораживает диктор в ФИФЕ. Как будто специально все фамилии коверкает. Не Иван Ракитич,а Айван, не Милинкович-Савич Мамалинкович, не Икарди,а Айкарди и т.п...

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > GoldPlayFIFARus9 22 октября 2018, 23:32

      Если имя исковеркать, то перед потребителями игры игрушечный персонаж.
      Если назвать своим именем, то создатель игры может в суде предстать неигрушечным ответчиком.

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 > vitvik 23 октября 2018, 01:34

      Ерунду говоришь. У ЕА лицензии и все права есть

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > GoldPlayFIFARus9 23 октября 2018, 08:57

      голос не Елагина случайно?

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