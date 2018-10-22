В FIFA 19 диктор «Олд Траффорд» называет Тевеса предателем, когда аргентинец забивает

Пользователь Reddit u/JeBoiDaan опубликовал эпизод матча FIFA 19 в режиме Ultimate Team.

После гола Карлоса Тевес диктор «Олд Траффорд» назвал нападающего предателем (the traitor). Согласно источнику, ситуация повторяется и в других режимах симулятора.

Тевес выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2009 год, после чего перешел в «Манчестер Сити». В январе 34-летний форвард подписал контракт с «Бокой Хуниорс», покинув «Шанхай Шэньхуа», в котором был самым высокооплачиваемым игроком мира.

Компания-разработчик симулятора EA Sports выпустила игру 29-го сентября. Подробности релиза – в материале «Бомбардира».