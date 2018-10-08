Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Все, что вам надо знать про FIFA19


    4.3
    Голосов: 19
    08.10.2018 16:58
    Получилось неоднозначно.

    29 сентября в продажу вышла FIFA 19, новая серия культовой игры, которой в этом году исполняется уже 25 лет. «Бомбардир» опробовал симулятор и рассказывает, чем новая версия игры отличается от своего предшественника.

    Что нового?

    Основное нововведение, на которое делает ставку EA Sports — это Лига чемпионов. В предыдущих играх также имелся аналог еврокубков, но на этот раз все будет по-настоящему: мяч, графика, трофей и, конечно же, знаменитый гимн Лиги чемпионов вернулись в FIFA. Предыдущие восемь лет уникальной лицензией на главный европейский турнир обладала серия Pro Evolution Soccer, и в этот раз, похоже, она лишились своего главного конкурентного преимущества.

    Появление Лиги чемпионов заметно в каждом моменте игры: помимо традиционного турнирного режима ее можно встретить в режиме карьеры, в онлайн-турнире Ultimate League и в режиме истории, где уже знакомый нам Алекс Хантер попробует завоевать главный европейский трофей с мадридским «Реалом». Другие еврокубки, Лига Европы и Суперкубок Европы, также переместились из PES в FIFA.

    А что с геймплеем?

    Номинально EA Sports хорошо справилась с улучшением геймплея: в игре появилась система активного касания, позволяющая пользователю управлять мячом в воздухе, обводя соперника в духе Роналдиньо, а также система динамической тактики. Специально для тех, кто любит детальный подход ко всему.

    По факту же новая FIFA с момента выхода демо-версии вновь столкнулась с сильной критикой. В онлайн-матчах голы залетают еще чаще, чем в предыдущих версиях, поэтому не удивляйтесь, если ваш первый матч в Ultimate Team закончится со счетом 5:5. Защитой по-прежнему крайне сложно управлять, а если ваш соперник освоил новую систему ударов, то не сомневайтесь, что практически каждая его атака завершится голом в ваши ворота.

    Как там русские клубы?

    Очень плохо. В конце сезона 17/18 РФПЛ (которая тогда еще не потеряла букву «Ф» в названии) объявила об эксклюзивном контракте с Konami, производителем Pro Evolution Soccer. На тот момент еще не было очевидно, как это отразится на доступности нашей лиги в FIFA, но чуда не произошло: впервые с 2009 года чемпионата России в игре нет.

    Хотя фанатам некоторых российских клубов все же повезло: «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», которые в этом сезоне представляют РПЛ в еврокубках, во вкладку «Остальной мир». Спартаковцам повезло вдвойне: команда впервые появилась в игре вместе со своим стадионом, который был оцифрован EA Sports к чемпионату мира. Впрочем, ожидать качественной проработки российских команд не стоит: вот как, к примеру, бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков выглядит в игре.

    Какие режимы есть в игре?

    Хорошо знакомые нам режимы: карьера за тренера и футболиста, Ultimate Team и режим истории Алекса Хантера – все они остались. Другой вопрос, что развития в них практически нет. Основным отличием каждого из режима от того, к чему мы привыкли в предыдущих версиях, стало наличие лицензированных еврокубков, за что новую игру моментально прозвали третьим дополнением к FIFA 16.

    Тем не менее, в новую часть FIFA впервые завезли большое количество дополнительных режимов. В их числе Выживание и Игра без правил, вдохновленные жанром Battle Royal. В этих режимах вы забудете о правилах реального футбола и взглянете на любимый вид спорта с другой стороны: эта задумка совмещает атмосферу дворовых матчей с современными трендами компьютерных игр. Впрочем, пользователи, уже успевшие попробовать FIFA 19, сильно сомневаются, что подобное развлечение сможет затянуть кого-то больше чем на пару дней.

    Так что в итоге, стоит брать?

    FIFA 19 получилась очень неоднозначной. С одной стороны, она наконец-то позволяет почувствовать в ту самую атмосферу Лиги чемпионов, которая до сих пор у многих вызывает особые эмоции. Привести «Локо» Семина с Крыховяком и Смоловым к победе в Лиге чемпионов — чем не повод запустить игру?

    Но на практике оказывается, что помимо красивой обложки и новой части истории Алекса Хантера FIFA 19 не скрывает в себе ничего нового. Добавляет сомнений и стоимость игры: если покупка PES по-прежнему позволяет вам уложиться в 2 тысячи рублей, то за FIFA придется выложить как минимум в полтора раза больше.

    Разработчики игры объясняют эту ситуацию очень просто: необходимость внедрить лицензию Лиги чемпионов отняла у EA Sports много времени и сил, а большое количество нововведений ждет нас в FIFA 20. Насколько инновационной окажется следующая часть франшизы мы узнаем через год, но пока что признаем одно: FIFA 19 не стоит своих денег.

    Материалы по теме:

    Весь мир обсуждает рейтинги звезд в FIFA 19. Есть вопросы

    Зачем фанаты кидают на поле теннисные мячи и джойстики?

    «Я нашел Фирмино в «Football Manager». Как виртуальный футбол помогает в реальности

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, EA Sports
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 19
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 9 октября 2018, 18:55

      Да голы залетают ппц как, вчера сыграл и с другом 7-7, в 2017 ( 2018 играл всего раз 5 - не нравилась) счет 2-3 какой был нормой, а тут 6-1, 5-4, 7-7, можно забить почти откуда угодно и как угодно. Физика странная, мяч так медленно летит в ворота... кажется будто слабо бьешь но нет, баги есть, вратарь первый мною забитый гол в 2019 пропустил мяч просто пройдя мимо него летящего с метров 25. Бывает глючит звук( может с иксом что-то, хз). Зато нет такой фигни как была в 17ой фифе. когда каждый 3 уголовой заканчивался пенальти , когда ты даже ничего не жал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 9 октября 2018, 13:17

      Самая клёвая была FIFA Soccer для Денди!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 8 октября 2018, 20:15

      Фифа уже несколько лет является жалким подобием футбольного симулятора. Последней нормальной версией была 14-я на ПК, дальше началось, в основном, косметическое улучшение, а система управления игроками и поведение оных на поле что в оффлайне, что в онлайне скатились в тартарары. При этом ценник-то какой навесили.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      Dmitri Spektor > rm4612 8 октября 2018, 20:21

      Ждём как всегда новую фифу и надеемся на лучшее. До апокалипсиса успеют, но это не точно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3141

      m40 > rm4612 9 октября 2018, 12:08

      А я думал, что она всегда таковой была- жалким подобием симулятора. Правда после 10 года не играл. Но отзывы вроде были нормальные. А более ранние версии- тоска, сплошная аркада.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > rm4612 9 октября 2018, 12:27

      у меня как раз ноут только 14 и тянет)))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 октября 2018, 19:21

      всегда ПЕС любил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 > piligrim1986 8 октября 2018, 20:14

      Всегда любил играть за вымышленную команду с Лугой, Кастоло, Ордасом и прочими придуманными игрочками).

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 > SuperNils 8 октября 2018, 20:37

      Старше лет 11 я уже не играл).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 8 октября 2018, 17:56

      Самые крутые ФИФы - те, на которых мы росли).
      07, 06).

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > vladik12 8 октября 2018, 18:32

      98 с футзалом и петухом была ТОП

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6077

      GoldPlayFIFARus9 > vladik12 8 октября 2018, 20:12

      Яс 98-й ЧМ играл, а более разумное было моё начало с 03...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 > GoldPlayFIFARus9 8 октября 2018, 20:13

      Видимо, ты больший олдфаг, чем я).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar > vladik12 9 октября 2018, 18:56

      2001, когда все что нужно было делать это бежать на фланге, жать на навес( силы удара тогда не было) и просто 2 раза жать на удар. И всегда мяч летит в центр на точку. а там ты ударом через себя забиваешь гол, так хоть 10 раз подряд можно было)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Gliscure 8 октября 2018, 17:50

      Автор правильно подметил - фифа давным давно не меняется, упор сделан на выкачивание бабла, а не на интерес, вместо того, чтобы расширять границы, добавлять новые лиги, они развивают онлайн, который мне вообще не нужен, отсутствие РПЛ - это очередной минус к игре, про стоимость вообще молчу. Учитывая, сколько бабла надо вкладывать в ультимейт, игру вообще бесплатно должны распространять.
      P.S. даже не подозревал, что ЛЧ в игре не лицензионная

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6077

      GoldPlayFIFARus9 > Gliscure 8 октября 2018, 20:14

      ЛЧ в игре лицензированная, в УТ не надо бабло вкладывать. РПЛ нет только с этого сезона. Лиги постоянно расширяются,каждый год по 1-1, 2 добавляют.Разве что Гондураса там не хватает. В Онлайне играют более 90%, поэтому его и развивают. В оффлайне история Хантера уже 3 части вышла, в карьере доступны анимации и прочее, всё делается там. По стоимости она такая же как ФИФА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14473

      Skull_Boy 8 октября 2018, 17:22

      FIFA с каждым годом все хуже и хуже, полный шлак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 8 октября 2018, 17:18

      говно из года в год!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6077

      GoldPlayFIFARus9 8 октября 2018, 17:05

      Хорошая игра, жаль без РПЛ,но всяко лучше ПЕСа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > GoldPlayFIFARus9 8 октября 2018, 17:57

      Возможно, FIFA и лучше PES, но только потому, что EA Sports убили конкурента, перекупив все лицензии. Если бы обе игры имели возможность добавить все чемпионаты и еврокубки, то либо PES была бы на голову выше конкурента, либо разработчики FIFA бы так не филонили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6077

      GoldPlayFIFARus9 > Freyk 8 октября 2018, 20:11

      Ну хз, мне геймплей не нравится в ПЕС, да и дизайн меню жутко неудобный

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 