Все, что вам надо знать про FIFA19

Получилось неоднозначно.

29 сентября в продажу вышла FIFA 19, новая серия культовой игры, которой в этом году исполняется уже 25 лет. «Бомбардир» опробовал симулятор и рассказывает, чем новая версия игры отличается от своего предшественника.

Что нового?

Основное нововведение, на которое делает ставку EA Sports — это Лига чемпионов. В предыдущих играх также имелся аналог еврокубков, но на этот раз все будет по-настоящему: мяч, графика, трофей и, конечно же, знаменитый гимн Лиги чемпионов вернулись в FIFA. Предыдущие восемь лет уникальной лицензией на главный европейский турнир обладала серия Pro Evolution Soccer, и в этот раз, похоже, она лишились своего главного конкурентного преимущества.

Появление Лиги чемпионов заметно в каждом моменте игры: помимо традиционного турнирного режима ее можно встретить в режиме карьеры, в онлайн-турнире Ultimate League и в режиме истории, где уже знакомый нам Алекс Хантер попробует завоевать главный европейский трофей с мадридским «Реалом». Другие еврокубки, Лига Европы и Суперкубок Европы, также переместились из PES в FIFA.

А что с геймплеем?

Номинально EA Sports хорошо справилась с улучшением геймплея: в игре появилась система активного касания, позволяющая пользователю управлять мячом в воздухе, обводя соперника в духе Роналдиньо, а также система динамической тактики. Специально для тех, кто любит детальный подход ко всему.

По факту же новая FIFA с момента выхода демо-версии вновь столкнулась с сильной критикой. В онлайн-матчах голы залетают еще чаще, чем в предыдущих версиях, поэтому не удивляйтесь, если ваш первый матч в Ultimate Team закончится со счетом 5:5. Защитой по-прежнему крайне сложно управлять, а если ваш соперник освоил новую систему ударов, то не сомневайтесь, что практически каждая его атака завершится голом в ваши ворота.

Как там русские клубы?

Очень плохо. В конце сезона 17/18 РФПЛ (которая тогда еще не потеряла букву «Ф» в названии) объявила об эксклюзивном контракте с Konami, производителем Pro Evolution Soccer. На тот момент еще не было очевидно, как это отразится на доступности нашей лиги в FIFA, но чуда не произошло: впервые с 2009 года чемпионата России в игре нет.

Хотя фанатам некоторых российских клубов все же повезло: «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», которые в этом сезоне представляют РПЛ в еврокубках, во вкладку «Остальной мир». Спартаковцам повезло вдвойне: команда впервые появилась в игре вместе со своим стадионом, который был оцифрован EA Sports к чемпионату мира. Впрочем, ожидать качественной проработки российских команд не стоит: вот как, к примеру, бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков выглядит в игре.

Какие режимы есть в игре?

Хорошо знакомые нам режимы: карьера за тренера и футболиста, Ultimate Team и режим истории Алекса Хантера – все они остались. Другой вопрос, что развития в них практически нет. Основным отличием каждого из режима от того, к чему мы привыкли в предыдущих версиях, стало наличие лицензированных еврокубков, за что новую игру моментально прозвали третьим дополнением к FIFA 16.

Тем не менее, в новую часть FIFA впервые завезли большое количество дополнительных режимов. В их числе Выживание и Игра без правил, вдохновленные жанром Battle Royal. В этих режимах вы забудете о правилах реального футбола и взглянете на любимый вид спорта с другой стороны: эта задумка совмещает атмосферу дворовых матчей с современными трендами компьютерных игр. Впрочем, пользователи, уже успевшие попробовать FIFA 19, сильно сомневаются, что подобное развлечение сможет затянуть кого-то больше чем на пару дней.

Так что в итоге, стоит брать?

FIFA 19 получилась очень неоднозначной. С одной стороны, она наконец-то позволяет почувствовать в ту самую атмосферу Лиги чемпионов, которая до сих пор у многих вызывает особые эмоции. Привести «Локо» Семина с Крыховяком и Смоловым к победе в Лиге чемпионов — чем не повод запустить игру?

Но на практике оказывается, что помимо красивой обложки и новой части истории Алекса Хантера FIFA 19 не скрывает в себе ничего нового. Добавляет сомнений и стоимость игры: если покупка PES по-прежнему позволяет вам уложиться в 2 тысячи рублей, то за FIFA придется выложить как минимум в полтора раза больше.

Разработчики игры объясняют эту ситуацию очень просто: необходимость внедрить лицензию Лиги чемпионов отняла у EA Sports много времени и сил, а большое количество нововведений ждет нас в FIFA 20. Насколько инновационной окажется следующая часть франшизы мы узнаем через год, но пока что признаем одно: FIFA 19 не стоит своих денег.

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