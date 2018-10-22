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    ЦСКА провел тренировку на «Стадио Олимпико» за день до матча ЛЧ

    Футболисты ЦСКА провели тренировочное занятие на римском «Стадио Олимпико», где завтра встретятся с «Ромой» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    По информации «Чемпионата», в общем занятии участвовали все футболисты из заявки армейцев.

    После двух туров команда Виктора Гончаренко возглавляет группу G турнира, имея четыре очка. Напомним, в прошлом туре московский клуб обыграл «Реал» со счетом 1:0. «Реал» и «Рома» с тремя баллами занимает вторую строчку в группе.

    На последнем месте – «Виктория» из Пльзени.

    Источник: Чемпионат

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    22.10.2018 20:23
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