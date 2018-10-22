«Барселона» попытается купить Дайера у «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер находится в сфере интересов «Барселоны».

Каталонцы впечатлены выступлением 24-летнего футболиста в матче четвертого тура Лиги наций с Испанией (англичане победили со счетом 3:2) и хотят приобрести его в летнее трансферное окно.

Контракт Дайера с лондонцами рассчитан до 2021 года. В этом сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах за «Тоттенхэм» и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость защитника – 40 миллионов евро (Transfermarkt).