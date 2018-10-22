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    Какой вы футболист?

    «Барселона» попытается купить Дайера у «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно

    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер находится в сфере интересов «Барселоны».

    Каталонцы впечатлены выступлением 24-летнего футболиста в матче четвертого тура Лиги наций с Испанией (англичане победили со счетом 3:2) и хотят приобрести его в летнее трансферное окно.

    Контракт Дайера с лондонцами рассчитан до 2021 года. В этом сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах за «Тоттенхэм» и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость защитника – 40 миллионов евро (Transfermarkt).

    Источник: TeamTalk

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    22.10.2018 15:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 октября 2018, 19:22

      англичанин в Барсе? ну да, конечно. Насколько я знаю, он не ЗАЩ, а опорник.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 22 октября 2018, 15:59

      Китайская утка и не тянет он играть за Барсу, обыкновенный середнячок и медленный

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