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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков и Ещенко вернутся в основу «Спартака» после ухода Карреры

    Футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков вернутся в основной состав и отправятся с командой на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против «Рейнджерс». Ранее сообщалось, что им оформляют британские визы.

    В сентябре бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил защитника и полузащитника от тренировок с основой, сослав их в дубль. Причина – лайки, которые Ещенко и Глушаков поставили под публикацией в инстаграме актера Дмитрий Назарова с критикой в адрес итальянца.

    Сегодня «Спартак» объявил об уходе Карреры с поста главного тренера.

    Карреру уволили. Что об этом известно

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.10.2018 12:53
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 22 октября 2018, 22:45

      Идите теперь к измайлову... кофе наливайте.. да юбки оденьте не забудьте..

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 октября 2018, 21:26

      А кто сказал, что они вернутся? Визы оформляться начали до отстранения их от основы! Но дело, конечно, тренера (нового), но уважающий себя тренер, да еще и знающий всю эту подоплеку, не должен возвращать таких игроков в основной состав, а наоборот еще пару "бунтарей" сплавить в Спартак-2!

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 октября 2018, 20:13

      Если Черчесов все таки придет, повылетают эти все оттуда!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > juvseriy 22 октября 2018, 20:32

      У этого мужика с усами,не забалуешь.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 октября 2018, 19:47

      Еще после окончания контрактов им продлите года на три. Присосались гниды. Массимо далеко не последний слитый этой компашкой тренер. Сколько можно?

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 18:54

      За то что они сделали их вообще бы выкинуть из Спартакак.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 22 октября 2018, 18:37

      Этож кто решил, что вернутся в основной состав? Неужели Назаров похлопотал?

      3
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 22 октября 2018, 17:53

      Это ж главные петухи клуба...

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 22 октября 2018, 16:55

      накуй эти 2 ПИ ДОРА в спартаке,неблагодарные твари,они и другого тренера сольют

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 22 октября 2018, 16:07

      Тупик...

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 октября 2018, 15:32

      Внутренний конфликт -- ещё никому не помогал -- с их возвращением кое кто сядет на лавку и что дальше ???

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Zenmaster 22 октября 2018, 15:38

      Возрастёт конкуренция,все начнут борьбу за место в составе,так всегда бывает и везде.А так невольно успокаиваются и игроки основы и те кто попал в глухой запас.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > александр п 22 октября 2018, 15:47

      А конфликт не продолжиться ???

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Zenmaster 22 октября 2018, 18:52

      А с кем конфликтовать?Конфликты когда тренер теряет управление командой и самое главное не даёт результата..

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