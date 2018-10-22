Глушаков и Ещенко вернутся в основу «Спартака» после ухода Карреры

Футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков вернутся в основной состав и отправятся с командой на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против «Рейнджерс». Ранее сообщалось, что им оформляют британские визы.

В сентябре бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил защитника и полузащитника от тренировок с основой, сослав их в дубль. Причина – лайки, которые Ещенко и Глушаков поставили под публикацией в инстаграме актера Дмитрий Назарова с критикой в адрес итальянца.

Сегодня «Спартак» объявил об уходе Карреры с поста главного тренера.

Карреру уволили. Что об этом известно