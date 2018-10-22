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    Алланазаров: «Тренировку «Спартака» проводит Каррера. Все тихо и спокойно»

    Сегодняшняя утренняя тренировка «Спартака» началась вовремя. С командой работает главный тренер Массимо Каррера.

    «Тренировку «Спартака» проводит Каррера. Все тихо и спокойно», – написал в твиттере журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    После поражения «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ от «Арсенала» (2:3) появилась информация о скором увольнении итальянского специалиста со своего поста.

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: Твиттер Максима Алланазарова

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    22.10.2018 10:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 11:15

      Пусть эти горе-инсайдеры пишут на заборе, а не в твиттере...

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 октября 2018, 11:05

      Карреру ушли. все тихо и спокойно

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 октября 2018, 10:58

      Самое что интересное, пару минут назад получил пуш уведомление от официального приложения Спартака, что Массимо покидает клуб(

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > filosof sparty 22 октября 2018, 11:12

      Такая же хрень..

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