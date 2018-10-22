Алланазаров: «Тренировку «Спартака» проводит Каррера. Все тихо и спокойно»

Сегодняшняя утренняя тренировка «Спартака» началась вовремя. С командой работает главный тренер Массимо Каррера.

«Тренировку «Спартака» проводит Каррера. Все тихо и спокойно», – написал в твиттере журналист Sport24 Максим Алланазаров.

После поражения «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ от «Арсенала» (2:3) появилась информация о скором увольнении итальянского специалиста со своего поста.

twit text — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 22 октября 2018 г.

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!