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    Какой вы футболист?

    Силкин: «Удаление Дриусси сыграло добрую службу для «Динамо»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил важность победы в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом», который с 37-й минуты находился в меньшинстве после удаления Себастьяна Дриусси.

    «Футболисты бело-голубых сумели извлечь уроки из сентябрьских поражений и максимально грамотно и самоотверженно оказали сопротивление «Зениту».

    Во многом удаление у соперника сыграло добрую службу динамовцам, но его еще надо было использовать.

    Хочется надеяться, что этот успех позволит команде Хохлова обрести уверенность и подняться как можно выше в таблице», – сказал Силкин.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.

    Источник: «Известия»

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    22.10.2018 06:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 17:19

      Немного подфартило.

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      Рейтинг: +4934

      polt 22 октября 2018, 09:41

      Семак перепанибратствует.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 22 октября 2018, 09:15

      не было бы этих гастролёров из Аргентины Зенит бы намного успешней выступал и в ЧР и играл бы в ЛЧ

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:39

      "Зениту" в этом сезоне не привыкать играть в 10-ом. Семаку надо по жёстче взяться за игровую дисциплину команды, особенно это касается аргентинцев.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Рубик Докоян 22 октября 2018, 12:14

      Зенит до этого дважды выигрывал в меньшинстве, у Минска и Рубина. Причём именно после удалений усиливая игру. Вчера не хватило не столько Дриусси, сколько Паредеса. Без него мы проиграли центр, а фланги заработали только когда Семак посадил Смольникова и послал туда Ивановича. Надо было не ждать до последнего, а делать это раньше. Но это риск. Ну и Принц откровенно не тянет пока от слова совсем. ИМХО.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Grey33 22 октября 2018, 12:28

      Не каждый раз удаётся дожать соперника играя в большинстве, а не то, что в меньшинстве. Тут зависит от соперника и как игра складывается. Будь удачлив Дзюба, когда пробивал головой и не было бы поражения. Вчера лучшим был на мой взгляд Бано, всюду успевал и впереди сыграл несколько раз как заправский форвард. Полузащита вчера игру провалила полностью. Дзюба много отдал сил смещаясь на фланги и опускаясь ниже за мячом. Не хватило Паредеса и Ерохина. Полагаю с набором нужных игровых кондиций Мамманы, Бано сместится на место правого защитника, а Смольников присядет. Его безбашенность и корявая техника уже все нервы вымотала...

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