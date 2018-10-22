Силкин: «Удаление Дриусси сыграло добрую службу для «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил важность победы в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом», который с 37-й минуты находился в меньшинстве после удаления Себастьяна Дриусси.

«Футболисты бело-голубых сумели извлечь уроки из сентябрьских поражений и максимально грамотно и самоотверженно оказали сопротивление «Зениту».

Во многом удаление у соперника сыграло добрую службу динамовцам, но его еще надо было использовать.

Хочется надеяться, что этот успех позволит команде Хохлова обрести уверенность и подняться как можно выше в таблице», – сказал Силкин.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.