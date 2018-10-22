Гаттузо: «Не хочу вешать всю вину поражения на одного Доннарумму»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не стал винить в поражении от «Интера» голкипера команды Джанлуджи Доннарумму.

«Интер» абсолютно точно заслуживал эту победу больше нас. Если бы матч закончился со счетом 0:0, то мы бы извлекли из этого больше положительных моментов. Мы играли в физический футбол, который нам не очень нравится, но и это получилось не так плохо.

С начала сезона не было ни одного матча, в котором бы мы продержались в защите 90 минут, но в этот раз мы здорово это делали. Хотя соперник постоянно нагнетал, у него было большое количество стандартов.

У нас были моменты для взятия ворот, но у «Интера» их было все же больше.

Ошибка Доннаруммы? Я не хочу вешать всю вину на одного человека. Мы проиграли матч вместе, а не только Доннарумма», – сказал Гаттузо.

Матч девятого тура итальянской Серии А «Интер» – «Милан» завершился со счетом 1:0.