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    Какой вы футболист?

    Гаттузо: «Не хочу вешать всю вину поражения на одного Доннарумму»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не стал винить в поражении от «Интера» голкипера команды Джанлуджи Доннарумму.

    «Интер» абсолютно точно заслуживал эту победу больше нас. Если бы матч закончился со счетом 0:0, то мы бы извлекли из этого больше положительных моментов. Мы играли в физический футбол, который нам не очень нравится, но и это получилось не так плохо.

    С начала сезона не было ни одного матча, в котором бы мы продержались в защите 90 минут, но в этот раз мы здорово это делали. Хотя соперник постоянно нагнетал, у него было большое количество стандартов.

    У нас были моменты для взятия ворот, но у «Интера» их было все же больше.

    Ошибка Доннаруммы? Я не хочу вешать всю вину на одного человека. Мы проиграли матч вместе, а не только Доннарумма», – сказал Гаттузо.

    Матч девятого тура итальянской Серии А «Интер» – «Милан» завершился со счетом 1:0.

    Источник: Football Italia

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    22.10.2018 06:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 17:16

      Не удержались совсем немного.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 октября 2018, 09:26

      Результат как результат. Интер сейчас силен и был хозяином поля.
      Удачи Милану! Форза, россонери!!!

      1
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      Рейтинг: +232

      hofman 22 октября 2018, 08:48

      Пиару было. Вырос донарума, не вратарской пропорции.

      1
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 22 октября 2018, 08:41

      Гатузо на выход вместе с долларом

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:25

      Ошибки воротника всегда видны и наглядны, чем полевых игроков.

      2
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 22 октября 2018, 07:02

      но ошибка то детская

      5
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 22 октября 2018, 06:59

      Гатузо слабый тренер

      4
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