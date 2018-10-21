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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мусаев: «Чувствуется отсутствие Мамаева. Это важный игрок для «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после матча 11-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

    – За что вас удалили?

    – Судья постоянно свистел. Каждое единоборство, каждый стык. В Европе так не судят. Лучший арбитр тот, которого не видно. Судья был главным действующим лицом. Игра постоянно замедлялась, что было на руку «Ахмату». Именно это я сказал боковому рефери. Сказал, что так не надо судить. Он пожаловался главному арбитру.

    – Чувствовалось ли отсутствие на поле Павла Мамаева?

    – Он являлся важным нашим игроком. Чувствуется его отсутствие. Но у нас есть внутренние резервы, и я уверен, мы справимся.

    – В каком состоянии находятся сейчас трудовые отношения клуба с Мамаевым?

    – По Мамаеву вопросы закончились. Клуб сделал официальное заявление по этому поводу. Мне нечего добавить.

    «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.10.2018 22:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +966

      Харченко 25 октября 2018, 20:20

      Просто Мусаев не тот тренер, который нужен "Краснодару".

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 16:08

      Отсутствие Мамаева не причина поражения.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 22 октября 2018, 10:28

      Сдали Мамая без звука,не разбираясь.Футбольный бог от вас и отвернулся.Не бывать вам чемпионами с такой гнильцой.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 октября 2018, 07:04

      то вам много свистят, то вам мало свистят...
      вы выигрывайте без шансов)

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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 22 октября 2018, 00:52

      В Твери снова будет футбол! Лучше, чем в МАСКВЕ!
      Удачи всем!

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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 22 октября 2018, 00:27


      Судьи, посадившие Мамашу и Кокошу, поняли, что верной дорогой идут.
      Судьи везде будут судить, как положено, по правилам и законам! И будут приводить в норму и игру на поле и отношения в жизни. Кому не нравится - звездуйте на .....!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 23:58

      Судьи действительно у нас г-но. Позорники и взяточники и не только футбольные. Но вот чего хе ты за Мамая не заступился как Зенит за Коку? Поделом тебе, сиди на трибуне!

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 21 октября 2018, 23:39

      Это явно какой-то заговор конкурентов с целью ослабить Зенит и Краснодар. Не удивлюсь, если Денис Пак (или как там его) окажется фанатом Спартака или ЦСКА.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Леха из Твери 22 октября 2018, 00:00

      Да заплатили этому Паку, чтобы он сидел в 7-00 и футболеров дожидался. 100 лямов с Коки хочет стрясти в плюс к гонорару. Не хило!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > prezent2017 22 октября 2018, 00:09

      А что Кокорин с Мамаевым как президент, планируют какие заведения посетят и объявляют приблизительное время. А остальные под них подстраиваются!!!

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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs > Леха из Твери 22 октября 2018, 00:31

      Как и заговор угробить футбол в Твери, чтобы команда 1957 Волга больше никому не мозолила глаза. Что, брат, весело стадион Химик выглядит? А он нужен кому-то? А ты нужен кому-то?
      Ответ услышал.
      Хорошего дня!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 22 октября 2018, 09:26

      Он пришёл после них.А фанат он как многие чиновники только дензнаков.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Отчаянный Пердун 22 октября 2018, 09:28

      Да нет ,кто то их вёл,а затем уже Пака выпустили на сцену.

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      Рейтинг: +148

      Aviator 21 октября 2018, 23:32

      Мусаев: «Чувствуется отсутствие Мамаева. Это важный игрок для «Краснодара»
      Мужлаев: "Чувствуется отсутствие Мамаева. Это важный сокамерник в "Петушатне"

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Aviator 21 октября 2018, 23:40

      Зачем же так низко Павла ставите? Вдруг он там за смотрящего будет? Или положенца.

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 21 октября 2018, 23:21

      Согласен

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