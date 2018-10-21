Мусаев: «Чувствуется отсутствие Мамаева. Это важный игрок для «Краснодара»

Просто Мусаев не тот тренер, который нужен "Краснодару".
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после матча 11-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).
– За что вас удалили?
– Судья постоянно свистел. Каждое единоборство, каждый стык. В Европе так не судят. Лучший арбитр тот, которого не видно. Судья был главным действующим лицом. Игра постоянно замедлялась, что было на руку «Ахмату». Именно это я сказал боковому рефери. Сказал, что так не надо судить. Он пожаловался главному арбитру.
– Чувствовалось ли отсутствие на поле Павла Мамаева?
– Он являлся важным нашим игроком. Чувствуется его отсутствие. Но у нас есть внутренние резервы, и я уверен, мы справимся.
– В каком состоянии находятся сейчас трудовые отношения клуба с Мамаевым?
– По Мамаеву вопросы закончились. Клуб сделал официальное заявление по этому поводу. Мне нечего добавить.
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