Мусаев: «Чувствуется отсутствие Мамаева. Это важный игрок для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после матча 11-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

– За что вас удалили?

– Судья постоянно свистел. Каждое единоборство, каждый стык. В Европе так не судят. Лучший арбитр тот, которого не видно. Судья был главным действующим лицом. Игра постоянно замедлялась, что было на руку «Ахмату». Именно это я сказал боковому рефери. Сказал, что так не надо судить. Он пожаловался главному арбитру.

– Чувствовалось ли отсутствие на поле Павла Мамаева?

– Он являлся важным нашим игроком. Чувствуется его отсутствие. Но у нас есть внутренние резервы, и я уверен, мы справимся.

– В каком состоянии находятся сейчас трудовые отношения клуба с Мамаевым?

– По Мамаеву вопросы закончились. Клуб сделал официальное заявление по этому поводу. Мне нечего добавить.

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