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    Corriere dello Sport: матчи с ЦСКА станут определяющими для Ди Франческо. Тренера могут уволить

    Руководство «Ромы» недовольно результатами команды. В девятом туре Серии А римляне уступили всухую СПАЛу (0:2), после игры президент клуба Джеймс Палотта был готов уволить главного тренера Эусебио Ди Франческо.

    Президента остановил его заместитель, предложивший дать специалисту реабилитироваться в играх Лиги чемпионов против ЦСКА. В случае неудач в матчах с москвичами Ди Франческо уволят, пишет Corriere dello Sport.

    Первая встреча в Риме состоится на ближайшей неделе.

    Источник: Corriere dello Sport

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    21.10.2018 12:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25022

      bset 22 октября 2018, 14:43

      Спасибо, что остановил. Обычно смена тренера дает новый толчок для команды и она начинает играть лучше. После второго матча с ЦСКА лучше увольняйте.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 12:53

      ЦСКА может уволить Ди Франческо.

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 октября 2018, 00:46

      важно, чего хочет команда - биться за тренера или слить его...

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 октября 2018, 12:46

      М - мотивация!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 октября 2018, 12:29

      Ну естественно его не уволят перед игрой в ЛЧ, а так президент решил его уволить,
      значит уволит и реабилитация тут не причем.

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