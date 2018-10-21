Corriere dello Sport: матчи с ЦСКА станут определяющими для Ди Франческо. Тренера могут уволить

Руководство «Ромы» недовольно результатами команды. В девятом туре Серии А римляне уступили всухую СПАЛу (0:2), после игры президент клуба Джеймс Палотта был готов уволить главного тренера Эусебио Ди Франческо.

Президента остановил его заместитель, предложивший дать специалисту реабилитироваться в играх Лиги чемпионов против ЦСКА. В случае неудач в матчах с москвичами Ди Франческо уволят, пишет Corriere dello Sport.

Первая встреча в Риме состоится на ближайшей неделе.