Каррера: «Взять Промеса в аренду в «Спартак»? Каждый был бы рад иметь такого игрока в команде»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Севильи» Квинси Промеса.

– Следили ли вы за выступлениями Квинси Промеса в «Севилье»? Как их оцениваете? Будете ли рады если удастся взять его в аренду?

– Я думаю, что каждый был бы рад иметь такого игрока в команде. По сути, он сейчас находится в команде, которая борется за чемпионство. Так как Квинси только туда приехал, он должен обосноваться и показать тренеру свои лучшие качества. Эти качества у него есть, их нужно просто показать. Я не слежу за его выступлениями – не хватает времени.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.