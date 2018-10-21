Каррера: «Взять Промеса в аренду в «Спартак»? Каждый был бы рад иметь такого игрока в команде»

Сейчас в Примере как никогда обострилась борьба за Титул Чемпиона. Для Промеса будет важно проявить себя в команде. В запасе он долго не засидится. А аренда в Спартак не имеет смысла.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Севильи» Квинси Промеса.
– Следили ли вы за выступлениями Квинси Промеса в «Севилье»? Как их оцениваете? Будете ли рады если удастся взять его в аренду?
– Я думаю, что каждый был бы рад иметь такого игрока в команде. По сути, он сейчас находится в команде, которая борется за чемпионство. Так как Квинси только туда приехал, он должен обосноваться и показать тренеру свои лучшие качества. Эти качества у него есть, их нужно просто показать. Я не слежу за его выступлениями – не хватает времени.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.