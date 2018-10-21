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    Каррера: «Взять Промеса в аренду в «Спартак»? Каждый был бы рад иметь такого игрока в команде»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Севильи» Квинси Промеса.

    – Следили ли вы за выступлениями Квинси Промеса в «Севилье»? Как их оцениваете? Будете ли рады если удастся взять его в аренду?

    – Я думаю, что каждый был бы рад иметь такого игрока в команде. По сути, он сейчас находится в команде, которая борется за чемпионство. Так как Квинси только туда приехал, он должен обосноваться и показать тренеру свои лучшие качества. Эти качества у него есть, их нужно просто показать. Я не слежу за его выступлениями – не хватает времени.

    Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.10.2018 01:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 11:12

      Сейчас в Примере как никогда обострилась борьба за Титул Чемпиона. Для Промеса будет важно проявить себя в команде. В запасе он долго не засидится. А аренда в Спартак не имеет смысла.

      2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 09:25

      Гинер бы такое провернул. Федун - ни в жЫсть.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 октября 2018, 12:20

      Интересная идея про аренду. После потери Кокоши, Зениту стоит задуматься. Игрок знаком с российскими реалиями и не проходит в твёрдую основу Севильи.

      1
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      Рейтинг: +8093

      nik55 21 октября 2018, 10:38

      фантазии

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 октября 2018, 07:22

      Вряд ли аренда возможна.

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      Рейтинг: +33530

      oyabun 21 октября 2018, 07:05

      В статье верно замечено, Севилья может стать чемпионом в этом сезоне. Смысл Антохе куда то валить из такой классной команды? Наоборот, для него новый вызов и шикарный Приз в конце.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 21 октября 2018, 06:02

      Нужно идти дальше и искать новых Промесов.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 октября 2018, 02:10

      Ну если по существу, уходя уходи.
      Промес в другом клубе и не надо парня дёргать.Ему там ещё свою жизнь устраивать надо.А нам пора уже привыкнуть, что Промеса больше нет и давать больше возможности играть тем, кто показывает результаты на тренировках.Глядишь, там и свои Промесы вырастут.

      7
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Мары 21 октября 2018, 13:05

      Промес не звездой пришел в Спартак, он был никому не известен. В Спартаке он вырос и достиг того, что сейчас имеет. Вот и надо растить своих, все для этого есть.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Т34 21 октября 2018, 20:16

      Согласен.

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