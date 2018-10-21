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    Какой вы футболист?

    Отец Черышева: «У Дениса просто ушиб из-за столкновения с Дзюбой»

    Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о здоровье сына.

    В матче 9-го тура Примеры против «Леганеса» (1:1) россиянин досрочно покинул поле на 16-й минуте.

    «Это просто ушиб, который произошел во время столкновения с Артемом Дзюбой в матче сборной. Там была просто небольшая опухоль, сделали резонансную томографию – ничего страшного не оказалось.

    Просто повреждение мешало бегать и играть на 100%. Чтобы не мешаться на поле, он попросил замену, но в целом все в порядке», – сказал Дмитрий Черышев.

    В этом сезоне Черышев-младший провел в Примере шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2018 01:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 октября 2018, 06:44

      А зачем тогда вообще играть выходил ?

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