Отец Черышева: «У Дениса просто ушиб из-за столкновения с Дзюбой»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о здоровье сына.

В матче 9-го тура Примеры против «Леганеса» (1:1) россиянин досрочно покинул поле на 16-й минуте.

«Это просто ушиб, который произошел во время столкновения с Артемом Дзюбой в матче сборной. Там была просто небольшая опухоль, сделали резонансную томографию – ничего страшного не оказалось.

Просто повреждение мешало бегать и играть на 100%. Чтобы не мешаться на поле, он попросил замену, но в целом все в порядке», – сказал Дмитрий Черышев.

В этом сезоне Черышев-младший провел в Примере шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.