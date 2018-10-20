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    Какой вы футболист?

    Артур, Коутиньо, Суарес – в составе «Барселоны» на матч с «Севильей»; Хесус Навас, Банега, Андре Силва сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура Примеры между «Барселоной» и «Севильей».

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Семеду, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Лангле, Альба.

    «Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер, Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес, Андре Силва, Бен-Йеддер.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по Москве на барселонском «Камп Ноу».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Севильи»

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    20.10.2018 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 20 октября 2018, 21:41

      Барселоне пора завязывать с благотворительностью и раздаривать очки всем нуждающимся.

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