Артур, Коутиньо, Суарес – в составе «Барселоны» на матч с «Севильей»; Хесус Навас, Банега, Андре Силва сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура Примеры между «Барселоной» и «Севильей».

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Семеду, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Лангле, Альба.

«Севилья»: Вацлик, Карришу, Кьер, Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес, Андре Силва, Бен-Йеддер.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по Москве на барселонском «Камп Ноу».

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