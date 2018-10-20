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    РПЛ. «Уфа» и «Рубин» обошлись без голов

    В матче 11 тура РПЛ встретились «Уфа» и «Рубин». Команды не смогли поразить ворота друг друга. Коллективы завершают игру со счетом 0:0 второй раз подряд. Предыдущий случай произошел в мае в Казани.

    Уфимцы продолжили находиться в зоне прямого вылета. Волжане идут в таблице на седьмой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Уфа – Рубин (Казань) – 0:0

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Карп, Салатич, Тилль, Сысуев (Кротов, 73), Игбун.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Сорокин, 90+1), Уремович, Могилевец (Камболов, 82), Подберeзкин, Полоз (Бухаров, 90+3), Азмун.

    Предупреждения: Тилл, 68; Салатич, 76 – Байрамян, 38; Устинов, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 18:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 20 октября 2018, 23:20

      Так и думал

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 20 октября 2018, 19:37

      Как же беспомощен и мерзок этот чемпионат

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > Axe111 20 октября 2018, 21:00

      Ну не все же наши матчи такие. Локо и Ростов вчера прилично играли. ЦСКА на классе вполсилы сделал Анжи. Сегодня да - две паршивые игры. Оренбург впервые столкнулся с оборонительной игрой соперника и растерялся, а Уфа - это сейчас команда уровня ФНЛ. Уфа держалась на уровне пока в ней волей случая работали топ-тренеры. Ну а Крылья с Уралом выдали нормальную игру, ничего мерзкого в ней не было. Да, не Тотнхэм-Вестхэм. Но ненамного хуже, чем Кардиф-Брайтон.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 20 октября 2018, 18:49

      Положительный момент Вильям де Оливейра.С днем рожденья

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 20 октября 2018, 18:43

      есть такое выражение, не только именно к этой игре, а целом к таким матчам "игра была равна ,играли два гавна".

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > fanchik 20 октября 2018, 18:54

      ...я не могу назвать мою команду таким словом,но иногда ору на них в (телевизор) и ору матом... Болельщик РУБИНа.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik > FaTeK1945ru 20 октября 2018, 19:34

      будь реалистом слово "говно" это условно.согласись от игры радости нет

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      Рейтинг: +1297

      compka 20 октября 2018, 18:41

      Только один игрок с фамилией Коновалов - необходимое, но недостаточное условие для победы. Курбан Бекиевич назвал отсутствие второго Коновалова не потерей. Но сегодня именно его и не хватало.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 октября 2018, 18:30

      Сегодня ничейные игры получились и всего два гола в 3-х матчах. А на табло всё как назло одни нули..., пел когда-то Вадим Мулерман. Может завтра нас порадуют интересными и результативными играми команды.

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      Рейтинг: +588

      Sergil 20 октября 2018, 18:29

      Возвращение старого, доброго и унылого ЧР. Все три матча сегодня - все ничьи. Топ 8 команд второй части таблицы любят играть на такой счет

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > Sergil 20 октября 2018, 18:51

      ...к сожалению он (российский футбол) никуда и не уходил...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 октября 2018, 18:28

      Рубин героически отбил всё, что в его ворота летело.
      Смачная ничья.!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 октября 2018, 18:27

      На ничьи в матчах Рубина просто неприлично низкие коэффициенты.

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