РПЛ. «Уфа» и «Рубин» обошлись без голов

В матче 11 тура РПЛ встретились «Уфа» и «Рубин». Команды не смогли поразить ворота друг друга. Коллективы завершают игру со счетом 0:0 второй раз подряд. Предыдущий случай произошел в мае в Казани.

Уфимцы продолжили находиться в зоне прямого вылета. Волжане идут в таблице на седьмой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Уфа – Рубин (Казань) – 0:0

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Карп, Салатич, Тилль, Сысуев (Кротов, 73), Игбун.

«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Сорокин, 90+1), Уремович, Могилевец (Камболов, 82), Подберeзкин, Полоз (Бухаров, 90+3), Азмун.

Предупреждения: Тилл, 68; Салатич, 76 – Байрамян, 38; Устинов, 71.

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