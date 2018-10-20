ФНЛ. «Спартак-2» всухую проиграл «Чертаново»

В игре 17 тура ФНЛ встретились «Спартак-2» и «Чертаново». Красно-белые не смогли поразить ворота соперника и уступили.

Спартаковцы остались в турнирной таблице четвертыми. Благодаря трем очкам команда из столичного района Чертаново оказалась на восьмой строчке.

Первенство ФНЛ. 17-й тур

Спартак-2 (Москва) – Чертаново (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Глушенков, 75; 0:2 – Цыпченко, 87.

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