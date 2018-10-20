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    ФНЛ. «Спартак-2» всухую проиграл «Чертаново»

    В игре 17 тура ФНЛ встретились «Спартак-2» и «Чертаново». Красно-белые не смогли поразить ворота соперника и уступили.

    Спартаковцы остались в турнирной таблице четвертыми. Благодаря трем очкам команда из столичного района Чертаново оказалась на восьмой строчке.

    Первенство ФНЛ. 17-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Чертаново (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Глушенков, 75; 0:2 – Цыпченко, 87.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 16:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 октября 2018, 18:45

      Чертаново всегда было кузницей кадров.
      Александр Зуев, Алексей Кузнецов, Максим Майрович, Владислав Паршиков, Егор Рудковский,Егор Никулин и Денис Якуба оттуда как раз.Кутин, Тимофеев, Лисинков и Синодзука по моему тоже.Проверять надо.

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