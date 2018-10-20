ФНЛ. «Спартак-2» всухую проиграл «Чертаново»

Чертаново всегда было кузницей кадров.
Александр Зуев, Алексей Кузнецов, Максим Майрович, Владислав Паршиков, Егор Рудковский,Егор Никулин и Денис Якуба оттуда как раз.Кутин, Тимофеев, Лисинков и Синодзука по моему тоже.Проверять надо.
В игре 17 тура ФНЛ встретились «Спартак-2» и «Чертаново». Красно-белые не смогли поразить ворота соперника и уступили.
Спартаковцы остались в турнирной таблице четвертыми. Благодаря трем очкам команда из столичного района Чертаново оказалась на восьмой строчке.
Первенство ФНЛ. 17-й тур
Спартак-2 (Москва) – Чертаново (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Глушенков, 75; 0:2 – Цыпченко, 87.