РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Енисеем», красноярцы остались на последнем месте

Для Енисея сейчас и ничья "божий дар".
В матче 11-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Енисеем» – 0:0.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, «Енисей» – последний.
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Оренбург – Енисей (Красноярск) – 0:0
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев (Чиркин, 69), Афонин, Попович (Чуканов, 83), Мишкич, Козлов (Деспотович, 65).
«Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов (Комков, 79), Бодул (Обрадович, 46).
Предупреждения: Попович, 40 – Грицаенко, 44.