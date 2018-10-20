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    РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Енисеем», красноярцы остались на последнем месте

    В матче 11-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Енисеем» – 0:0.

    «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, «Енисей» – последний.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Оренбург – Енисей (Красноярск) – 0:0

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев (Чиркин, 69), Афонин, Попович (Чуканов, 83), Мишкич, Козлов (Деспотович, 65).

    «Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов (Комков, 79), Бодул (Обрадович, 46).

    Предупреждения: Попович, 40 – Грицаенко, 44.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 13:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 17:45

      Для Енисея сейчас и ничья "божий дар".

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 октября 2018, 15:05

      это было предсказуемо)

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 октября 2018, 14:51

      енисей вылетит

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 20 октября 2018, 13:50

      Енисей и Анжи на выход

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 октября 2018, 13:39

      А пеналь-то был, за игру рукой. Мяч в ворота летел. Опять наши судьи делают результат. А тем временем Мамаев, Кокорин... Бардак везде!

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero > prezent2017 20 октября 2018, 13:58

      так то презент был от судьи...
      так сарказм.... в чьи хоть летел ворота

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