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    Козлов – в атаке «Оренбурга», Бодул сыграет впереди у «Енисея»

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Енисея» на матч 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Попович, Мишкич, Козлов.

    Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

    «Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.

    Запасные: Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комков, Семакин, Гавазай, Кутьин, Обрадович.

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    Источник: Premierliga.ru

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    20.10.2018 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 20 октября 2018, 11:34

      козлов забитьнадо

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