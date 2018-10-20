Козлов – в атаке «Оренбурга», Бодул сыграет впереди у «Енисея»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Енисея» на матч 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Попович, Мишкич, Козлов.

Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

«Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.

Запасные: Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комков, Семакин, Гавазай, Кутьин, Обрадович.

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