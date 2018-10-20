Моуринью: «Буду ли я рад сыграть против Азара? Я бы лучше тренировал его в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем с «Челси» поделился мнением о полузащитнике синих Эдене Азаре.

«Когда Азар – лучший игрок Премьер-лиги, «Челси» становится чемпионом. Это случилось при моем руководстве (2013-15 – прим. «Бомбардира») и при Конте (2016-18). Сезон едва начался, а у «Челси» уже есть игрок, который помогает им держаться вверху турнирной таблицы.

Рад ли я сыграть против него? Я был бы рад видеть его в «Манчестер Юнайтед», но не думаю, что «Челси» согласится на такую продажу. «Челси» возглавляют умные и опытные люди, которые никогда не допустят такого трансфера.

Разумеется, я рад встретиться с ним, ведь вы вместе стали чемпионами и при мне он впервые был признан лучшим игроком турнира», – сказал португалец.

Азар выступает за лондонский клуб с 2012 года. На его счету пять трофеев, в том числе две победы в АПЛ. В текущем сезоне 27-летний бельгиец забил семь голов в восьми матчах чемпионата.

Ранее Азара выделил полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба.

Встреча 9-го тура чемпионата Англии состоится сегодня на «Стэмфорд Бридж». Начало – в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.