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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Погба – перед игрой с «Челси»: «Ради таких матчей стоит играть в футбол»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от встречи 9-го тура чемпионата Англии с «Челси».

    «Для меня подобные матчи – лучшие. В них ты играешь против больших игроков, против больших клубов с большими историями. В футбол ведь и играют для того, чтобы ощущать огромное давление в играх подобного уровня.

    Трудно не заметить, как много «Челси» владеет мячом. Команда добивается побед, а еще у них играет Эден Азар. Все говорят, что он набрал сумасшедшую форму. Возможно, он – лучший игрок чемпионата на данный момент.

    В прошлом матче мы совершили камбэк с 0:2 на 3:2 против «Ньюкасла». И нам, и «Челси» нужны очки, поэтому игра будет непростой», – сказал чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

    Матч на «Стэмфорд Бридж» состоится сегодня в 14:30 по московскому времени и откроет программу тура в Премьер-лиге. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Sky Sports

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    20.10.2018 00:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 20 октября 2018, 02:49

      Офигеть!Баклажан столько слов связанных смысловой нагрузкой произнес...Литературную премию ему.

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