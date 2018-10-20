Погба – перед игрой с «Челси»: «Ради таких матчей стоит играть в футбол»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от встречи 9-го тура чемпионата Англии с «Челси».

«Для меня подобные матчи – лучшие. В них ты играешь против больших игроков, против больших клубов с большими историями. В футбол ведь и играют для того, чтобы ощущать огромное давление в играх подобного уровня.

Трудно не заметить, как много «Челси» владеет мячом. Команда добивается побед, а еще у них играет Эден Азар. Все говорят, что он набрал сумасшедшую форму. Возможно, он – лучший игрок чемпионата на данный момент.

В прошлом матче мы совершили камбэк с 0:2 на 3:2 против «Ньюкасла». И нам, и «Челси» нужны очки, поэтому игра будет непростой», – сказал чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

Матч на «Стэмфорд Бридж» состоится сегодня в 14:30 по московскому времени и откроет программу тура в Премьер-лиге. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.