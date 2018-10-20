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    Какой вы футболист?

    Семин: «Игра с «Ростовом» была очень сложной, но мы победили закономерно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Ростовом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

    «Очень сложная игра, потому что у «Ростова» хорошее физическое состояние. Они очень хорошо обороняются, убегают в контратаки. Они приблизительно такую же игру показывали, как со «Спартаком». Но, на мой взгляд, во втором тайме мы очень хорошо стали отбирать мяч на чужой половине поля. Отсюда пошли моменты. И, наверное, мы победили закономерно.

    Вперед у нас выдвигались Баринов и Крыховяк. Они выдвигались туда поочередно, потому что у нас в атаке особо игроков не было. Атаковали, можно сказать, со вторых позиций. У кого сейчас получается взламывать насыщенную оборону? Покажите мне такую команду, кроме «Барселоны». Я такой не знаю.

    Стал ли Баринов важным игроком основы? Он такой же важный, как все остальные. Все, кто не вышел и больной, – важны. У нас нет неважных игроков», – «Чемпионат» приводит слова Семина в эфире «Матч Премьер»

    Московский клуб набрал 18 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Ростова» и «Спартака» такое же количество баллов, но лучшая результативность (+5 и +3) – команды занимают четвертое и пятое места соответственно.

    Источник: Чемпионат

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    20.10.2018 00:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 20 октября 2018, 09:42

      Позорный матч . Миранчук 20 мин подстраивался под мяч . Второй гол я вообще молчу. Отбил перед собой . Либо это не вратарь. Либо договорняк. А кто там на воротах . Абаев ? А он с локо да.

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      Рейтинг: +263

      Саладин 20 октября 2018, 07:46

      Все важны, а вчера во вью после матча, Палыч сказал, что 5-ро травмировано.... Коломейцева, даже и не вспомнил)

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      Рейтинг: +246

      RLoko 20 октября 2018, 06:13

      Будем надеяться что локомотив встал на нужные рельсы.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 октября 2018, 05:43

      все встает на свои места

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 октября 2018, 00:22

      С победой,Палыч! третий скальп подряд у Ростова в Москве не получилось...

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Патронташ 20 октября 2018, 00:30

      24го ждёмс такой же результат

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