Семин: «Игра с «Ростовом» была очень сложной, но мы победили закономерно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Ростовом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Очень сложная игра, потому что у «Ростова» хорошее физическое состояние. Они очень хорошо обороняются, убегают в контратаки. Они приблизительно такую же игру показывали, как со «Спартаком». Но, на мой взгляд, во втором тайме мы очень хорошо стали отбирать мяч на чужой половине поля. Отсюда пошли моменты. И, наверное, мы победили закономерно.

Вперед у нас выдвигались Баринов и Крыховяк. Они выдвигались туда поочередно, потому что у нас в атаке особо игроков не было. Атаковали, можно сказать, со вторых позиций. У кого сейчас получается взламывать насыщенную оборону? Покажите мне такую команду, кроме «Барселоны». Я такой не знаю.

Стал ли Баринов важным игроком основы? Он такой же важный, как все остальные. Все, кто не вышел и больной, – важны. У нас нет неважных игроков», – «Чемпионат» приводит слова Семина в эфире «Матч Премьер»

Московский клуб набрал 18 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Ростова» и «Спартака» такое же количество баллов, но лучшая результативность (+5 и +3) – команды занимают четвертое и пятое места соответственно.