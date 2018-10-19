Мельгарехо, Ханни и Джано тренировались в основной группе «Спартака» накануне матча с «Арсеналом»

«Спартак» продолжает готовиться к матчу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

В тренировке команды приняли участие полузащитники Джано, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов и Софьян Ханни. Все четверо присоединились к красно-белым сегодня после возвращения из расположения своих национальных сборных.

Встреча «Спартак» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 21 октября, на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.