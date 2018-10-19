Мельгарехо, Ханни и Джано тренировались в основной группе «Спартака» накануне матча с «Арсеналом»

Как тренер, я несу ответственность и перед зрителями, и перед командой. Твердо знаю: состав команды, выходящей на поле, должен быть цельным и отобранным из единомышленников. Нельзя держать в составе утратившего игровые качества человека — ни из жалости, ни из уважения к его прежним заслугам, ни из чувства личной симпатии, ни под давлением «сверху». Нельзя отправлять на скамью запасных сильного и умелого, а на поле вместо него выпускать слабого и не готового к серьезной борьбе. Константин Иванович Бесков Моя жизнь в футболе
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«Спартак» продолжает готовиться к матчу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
В тренировке команды приняли участие полузащитники Джано, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов и Софьян Ханни. Все четверо присоединились к красно-белым сегодня после возвращения из расположения своих национальных сборных.
Встреча «Спартак» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 21 октября, на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.