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    Какой вы футболист?

    Мельгарехо, Ханни и Джано тренировались в основной группе «Спартака» накануне матча с «Арсеналом»

    «Спартак» продолжает готовиться к матчу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

    В тренировке команды приняли участие полузащитники Джано, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов и Софьян Ханни. Все четверо присоединились к красно-белым сегодня после возвращения из расположения своих национальных сборных.

    Встреча «Спартак» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 21 октября, на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.10.2018 15:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий 19 октября 2018, 18:08

      Как тренер, я несу ответственность и перед зрителями, и перед командой. Твердо знаю: состав команды, выходящей на поле, должен быть цельным и отобранным из единомышленников. Нельзя держать в составе утратившего игровые качества человека — ни из жалости, ни из уважения к его прежним заслугам, ни из чувства личной симпатии, ни под давлением «сверху». Нельзя отправлять на скамью запасных сильного и умелого, а на поле вместо него выпускать слабого и не готового к серьезной борьбе. Константин Иванович Бесков Моя жизнь в футболе
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 17:48

      Хорошая новость.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 октября 2018, 17:18

      И это радует!!!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 15:45

      Старая банда в сборе.
      Теперь пришло время и похулиганить в закромах Арсенала.

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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий > Мары 19 октября 2018, 18:50

      Николай Старостин перед матчем с киевским Динамо сказал: "Мы знаем, как сыграет киевское "Динамо". Но мы не знаем, как сыграет "Спартак"!"
      Так и сейчас. Знаем как сыграет Арсенал, но не знаем, как сыграет Спартак

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Марк Аврелий 19 октября 2018, 20:02

      Это правда.
      Фотки с сегодняшней тренировки у нас ребята на Фейсбуке выствавили.Такое ощущение, что провал в играх пройден.Все тренировались с настроением и удовольствием.Ни какой хагндры.Шумно и весело.
      Надеюсь такой расклад перенесётся и на официальные игры клуба.
      Осторожненько так, но надеюсь.

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