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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вратарь «Анжи» Дюпин: «Не получаю зарплату уже восемь месяцев»

    Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин рассказал, что с учетом задолженности по зарплате его бывшего клуба «Кубани» он не получает денег на протяжении восьми последних месяцев.

    «Тренируемся, как запланировано. Бойкотировать занятия было бы непрофессионально. Пропустишь одну-две тренировки, и в каком состоянии к игре подойдешь? Договорились с командой заранее: работаем в прежнем режиме — но да, можем бойкотировать игру с ЦСКА. В итоге с нами так и не рассчитались, даже частично. Но мы все равно выйдем на поле. И сегодня, и в ближайших матчах. Ради болельщиков и Дагестана. Верю, что найдутся неравнодушные к «Анжи» люди, которые помогут клубу.

    Какие именно расходы в «Анжи» урезали при мне? Как-то уменьшают. Денег клубом тратится меньше. Команда этого, в принципе, не ощущает. Все, что положено – питание, проживание – сохраняется.

    На выезде тоже кормят, не только на базе. Один раз только по прилете не было обеда, только ужин в отеле. Спросил у начальника: «Как так?» – «Покушаете в самолете, ужин через некоторое время». – «А если кто-то не ест то, что в самолете подают? Там же сэндвичи с майонезом». – «Ну, нет обеда». Сделал на этом акцент в интервью, но не так перевернули.

    Живу, как жил – не на широкую ногу. Просто у футболистов век короткий. Нужно за карьеру что-то заработать, чтобы осталось на будущее. Когда играл в «Кубани», начал строить дом. Сейчас работы пришлось отложить.

    За прошлый сезон «Кубань» мне уже была должна за пять месяцев. И в «Анжи» до сих пор я ни разу зарплаты не получил. Все это длится восемь месяцев. Занимаю у друзей, были свои вложения, они приносят маленький доход. Плюс Кадиев дал какие-то премии за победы над «Уралом» (через неделю-полторы после матча) и «Динамо».

    Чтобы ничего не отвлекало, чтобы настраиваться на матчи, хочется получать зарплату вовремя или просто получать. Но когда так долго ничего не приходит, голова забивается другим. Тяжело не думать о том, что надо платить за квартиру, что у сына школа, футбол.

    Когда в последний раз «Анжи» хоть что-то мне платил? Остаток премиальных за «Динамо» – после «Ахмата», – сказал Дюпин.

    Источник: Sport24

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    19.10.2018 14:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 17:38

      Сплошная невезуха.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 19 октября 2018, 17:24

      Слишком много потратили на судей, когда из ФНЛ выходили. Вот бабки и закончились.

      А что мешает перейти в другой клуб?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 октября 2018, 16:22

      Ужасно!

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 19 октября 2018, 14:51

      потому что одной вашей месячной зарплаты должно хватать на весь год

      4
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