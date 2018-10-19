Суд оставил Мамаева в СИЗО

В пятницу, 19 октября, проходят слушания по апелляциям адвокатов футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Мамаева просят отпустить из СИЗО, потому что иначе болельщики расстроятся. Он профессиональный футболист и радует игрой свою страну. Это – внятный месседж, который его адвокат озвучил сегодня на суде.

Оба футболиста выступают по видеосвязи из Бутырки. Мамаев продолжает гнуть свою линию: я не я, выпустите из СИЗО, на все готов, запретите мне общаться с другими обвиняемыми.

Мамаев продолжает сидеть под стражей. Суд оставил его в СИЗО», – сообщает телеграм-канал Mash.

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