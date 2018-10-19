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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Суд оставил Мамаева в СИЗО

    В пятницу, 19 октября, проходят слушания по апелляциям адвокатов футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Мамаева просят отпустить из СИЗО, потому что иначе болельщики расстроятся. Он профессиональный футболист и радует игрой свою страну. Это – внятный месседж, который его адвокат озвучил сегодня на суде.

    Оба футболиста выступают по видеосвязи из Бутырки. Мамаев продолжает гнуть свою линию: я не я, выпустите из СИЗО, на все готов, запретите мне общаться с другими обвиняемыми.

    Мамаев продолжает сидеть под стражей. Суд оставил его в СИЗО», – сообщает телеграм-канал Mash.

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Обсуждаем главный скандал года – в новом выпуске подкаста

    Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    19.10.2018 11:12
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 октября 2018, 17:54

      болельщики расстроятся и радует игрой всю страну ????????? во как навернуло этого адвоката прямо оратор с трибуны а приглядеться просто вша мелкая этот мамай

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 16:13

      Неделя проведенная в Бутырке дает о себе знать. Выход один - любыми путями и методами покинуть СИЗО.

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 19 октября 2018, 15:09

      Адвокат наверно начинающий, молоденький , раз такую пургу несёт. Хреновая линия защиты, типа я не я и попа не моя

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      Рейтинг: +1328

      ruded > Алексей новый 19 октября 2018, 19:08

      про "попу" говоришь - латентный наверняка..

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      Рейтинг: +1440

      balam 19 октября 2018, 14:47

      вот это радость.этот пидарок точно на месте и по делу

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 19 октября 2018, 13:33

      Никто не расстроится, если Мамаев останется в СИЗО. Все более-менее нормальные болельщики отвернулись от него

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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак > BRO_football 19 октября 2018, 14:41

      Да это понятно, я думаю что вырваться он хочет из за набитых крылышек-татушек на спине)))

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      Рейтинг: +368

      mik1954 19 октября 2018, 13:26

      Да уж, нашли злодеев лютых, рецидивистов.... Явный заказ морковских заинтересантов...

      -2
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. > mik1954 19 октября 2018, 17:22

      Какой заказ, чего несёшь. Кому они на фиг нужны, кто они такие.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 октября 2018, 13:20

      Ох и адвокат, умеет ссать в уши. Клубу Мамаев нахер не нужен.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 19 октября 2018, 13:20

      Мамаев и Кокорин представляют БОЛЬШУЮ опасность для общества и следствия!
      Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
      Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
      А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
      Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!
      ***
      Мамаев ПРИНИМАЛ активное участие в побоях и избиении потерпевших!
      А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".
      над обвиняемыми повисает РЕАЛЬНАЯ угроза обвинительного судебного приговора, в рамках которого, они смогут получить до 7-ми лет лишения свободы с отбыванием в КОЛОНИИ строгого режима.
      ***
      Это и будет им ЗАСЛУЖЕННАЯ "награда" за зверства и КРИМИНАЛ, разврат и попойки.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 октября 2018, 13:07

      Бутсы на стенку Бутырки.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 19 октября 2018, 13:02

      Как же это бл*дство надоело. Когда уже будут нормальные футбольные новости?

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