Покеттино – о работе в сборной Аргентины: «У меня еще четыре года контракта с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не собирается переходить на работу в сборную Аргентины.

«Каждый раз, когда думаю о том, что могу стать тренером сборной, это вызывает у меня гордость. Но на данный момент у меня впереди еще четыре года контракта с «Тоттенхэмом». Поэтому такой вариант невозможен», – заявил Покеттино.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Аргентины рассматривает Покеттино в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера национальной команды. Временно сборную Аргентины возглавлял Лионель Скалони.