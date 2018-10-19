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    Покеттино – о работе в сборной Аргентины: «У меня еще четыре года контракта с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не собирается переходить на работу в сборную Аргентины.

    «Каждый раз, когда думаю о том, что могу стать тренером сборной, это вызывает у меня гордость. Но на данный момент у меня впереди еще четыре года контракта с «Тоттенхэмом». Поэтому такой вариант невозможен», – заявил Покеттино.

    Ранее сообщалось, что Федерация футбола Аргентины рассматривает Покеттино в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера национальной команды. Временно сборную Аргентины возглавлял Лионель Скалони.

    Источник: A Bola

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    19.10.2018 09:55
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