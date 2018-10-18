Каррера: «Кокорин и Мамаев? Они заслуживают наказания, но вот какого именно, я не знаю»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об инциденте с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Игрокам предъявили обвинения в хулиганстве и нанесении побоем.

– Что вам лично известно про похождения Кокорина и Мамаева? И что вы думаете по поводу возможного наказания?

– Когда это все стряслось, я был в Италии. Но резонанс от события такой, что, конечно, я не мог не узнать о случившемся. Уверен, на эту тему уже столько всего у вас сказано и написано… История, конечно, крайне неприятная.

Понятно, что провинившиеся заслуживают наказания, но вот какого именно, я не знаю. И выступать моралистом не хочу. Есть компетентные органы и есть клубы, за которые играют эти ребята. Кому положено, те и разберутся.

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