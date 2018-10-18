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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Кокорин и Мамаев? Они заслуживают наказания, но вот какого именно, я не знаю»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об инциденте с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Игрокам предъявили обвинения в хулиганстве и нанесении побоем.

    Что вам лично известно про похождения Кокорина и Мамаева? И что вы думаете по поводу возможного наказания?

    – Когда это все стряслось, я был в Италии. Но резонанс от события такой, что, конечно, я не мог не узнать о случившемся. Уверен, на эту тему уже столько всего у вас сказано и написано… История, конечно, крайне неприятная.

    Понятно, что провинившиеся заслуживают наказания, но вот какого именно, я не знаю. И выступать моралистом не хочу. Есть компетентные органы и есть клубы, за которые играют эти ребята. Кому положено, те и разберутся.

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.10.2018 22:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 октября 2018, 09:51

      высказал просто супер!!!!!!!! ничего лишнего всё по делу

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 09:32

      Массимо как всегда корректен и никогда не делает скоропалительных выводов.

      3
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 19 октября 2018, 05:55

      Об чём думает твоя голова -
      В Спартак 2.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 октября 2018, 23:31

      Всё правильно Массимо.Зачем лезть в этот бурелом.Чем глубже лес, тем толще партизаны.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 октября 2018, 23:07

      Все правильно, Массимо, достойный ответ ушлым журналюгам, которые везде ищут сенсации и своими вопросами провоцируют на то, чтобы опять выплеснуть на страницы СМИ очередные интриги, в этом, порядком надоевшем всем деле.
      Кого это касается разберутся сами. И накажут или нет, это не дело делать догадки тренеру другой команды. Он должен решать проблемы у себя в коллективе, если они есть.

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