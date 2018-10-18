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    Какой вы футболист?

    Бэйл, Марсело и Бензема вернулись в общую группу «Реала» 

    «Реал» провел тренировку перед матчем 9-го тура Примеры против «Леванте». К занятию в общей группе вернулись Марсело, Карим Бензема, Иско, Марко Асенсио и Хесус Вальехо.

    Также в общую группу вернулся форвард Гарет Бэйл. Игрок из-за проблем со здоровьем покинул расположение сборной Уэльса во время паузы на матчи сборных и вернулся в Мадрид.

    На тренировке «Реала» отсутствовали вратарь Кейлор Навас, который работал в тренажерном зале после игр за Коста-Рику, и защитник Дани Карвахаль, который продолжает восстанавливаться после травмы.

    Источник: Marca

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    18.10.2018 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 18 октября 2018, 22:27

      реал собирается

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