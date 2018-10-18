Бэйл, Марсело и Бензема вернулись в общую группу «Реала» 

«Реал» провел тренировку перед матчем 9-го тура Примеры против «Леванте». К занятию в общей группе вернулись Марсело, Карим Бензема, Иско, Марко Асенсио и Хесус Вальехо.

Также в общую группу вернулся форвард Гарет Бэйл. Игрок из-за проблем со здоровьем покинул расположение сборной Уэльса во время паузы на матчи сборных и вернулся в Мадрид.

На тренировке «Реала» отсутствовали вратарь Кейлор Навас, который работал в тренажерном зале после игр за Коста-Рику, и защитник Дани Карвахаль, который продолжает восстанавливаться после травмы.