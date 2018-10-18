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    Ибрагимович – о возможном трансфере в Европу: «Я не думал об этом»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что в зимнее трансферное окно он может перейти в европейский клуб.

    «Аренда в европейский клуб? Я думаю, что мне нужно соблюдать правильный баланс между работой и отдыхом из-за того, что я вернулся после травмы, из-за своего возраста, из-за нагрузок на тренировках.

    Я ни о чем не думал, нам предстоит две игры. Надеюсь, мы выйдем в плей-офф. Я не знаю, что еще сказать. Я не сконцентрирован на этом, я не думал об этом», – сказал Ибрагимович.

    Ранее сообщалось о том, что форвард может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Милан».

    Источник: Sky Sports

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    18.10.2018 19:55
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