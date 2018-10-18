Игроки «Барселоны» сообщили Бартомеу, что будут рады возвращению Неймара

Футболисты «Барселоны» заверили президента клуба Жозепа Бартомеу, что будут рады возвращению в команду нападающего Неймара. Глава каталонцев спросил игроков о такой перспективе и получил положительный ответ.

Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее появилась информация, что парижане готовы продать футболиста следующим летом за 220 миллионов.

С момента ухода из «Барселоны» Неймар продолжает поддерживать прочные отношения с Жераром Пике, Лионелем Месси и Луисом Суаресом. К тому же он хорошо дружит со своими соотечественниками Филиппе Коутиньо, Артуром и Малкомом, которые перешли в каталонский клуб уже после ухода Неймара.