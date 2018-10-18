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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки «Барселоны» сообщили Бартомеу, что будут рады возвращению Неймара

    Футболисты «Барселоны» заверили президента клуба Жозепа Бартомеу, что будут рады возвращению в команду нападающего Неймара. Глава каталонцев спросил игроков о такой перспективе и получил положительный ответ.

    Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее появилась информация, что парижане готовы продать футболиста следующим летом за 220 миллионов.

    С момента ухода из «Барселоны» Неймар продолжает поддерживать прочные отношения с Жераром Пике, Лионелем Месси и Луисом Суаресом. К тому же он хорошо дружит со своими соотечественниками Филиппе Коутиньо, Артуром и Малкомом, которые перешли в каталонский клуб уже после ухода Неймара.

    Источник: RAC1

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    18.10.2018 14:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 октября 2018, 06:09

      За такие деньги он не нужен. Руководство Барсы зря ведёт себя как... ну вы поняли, "люблю - не люблю". Даже по сегодняшним бешенным ценам за 220 можно взять 3-х!!! топ-игроков, а то и больше. Неймар, разумеется, игрок запредельного уровня, но кто, будет отрабатывать в опорной зоне, кто будет играть в защите - Неймар? Не смешите, он первый сделает обрез в пользу соперника. У Барсы есть Дембеле и Малком. Вот пусть их тренер и раскрывает. За двоих больше 150 лямов отдали, и что? Лучше пусть купят опорника и защитника. Вот это будет польза команде. А то, что ни трансфер, то нап либо атакующий хав. А потом провалы в обороне и короткая скамейка, если кто сломался или дискву схватил. И так уже не помню сколько лет продолжается.
      Пускай это звучит весьма просто и самонадеянно, но будь у меня 220 лямов, я бы предложил Челси и ТТХ по 110 за Канте и Эриксена. Вот это я понимаю усиление.
      Те, кто грезит о МСН, забыли, что то время ушло. Суарез стареет, Неймар не совсем тот, что был раньше (в основном психологически), у команды проблемы именно в обороне, а не атаке. Все как-то разом забыли, что Нея часто критиковали за тот дисбаланс, что он привносит в игру, за то, что он "мешал" Альбе играть по своему флангу, за потери и обрезы, за нулевой вклад в оборонительные действия команды.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 октября 2018, 16:52

      Как то не верится что он вернется. Больше даже кажется что в Реал он попадет нежели в Барсу обратно) Хотя было бы не плохо..

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Jenea83 18 октября 2018, 19:33

      Возможно Реал входил в его планы ,но сейчас идти туда - определенный риск.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 18 октября 2018, 15:39

      и мбаппе прихватите тогда для полного комплекта, будет суперски

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Dizayner 18 октября 2018, 19:30

      Он за тем в ПСЖ и шел.

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 18 октября 2018, 15:01

      Килиан без Неймара(((
      Как так-то(

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 18 октября 2018, 14:54

      Тогда какого то неевропейца придется продать, лимит у Барсы на не граждан ЕС исчерпан, да и совершили кучу тупых приобретений, например как Видаль, и уже сами наверно счастливы будут, что наконец то продадут навеки Семеду, Дениса, Рафинью, Силесена, Вермалена и Видаля с Сампером

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