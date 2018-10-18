Игроки «Барселоны» сообщили Бартомеу, что будут рады возвращению Неймара

За такие деньги он не нужен. Руководство Барсы зря ведёт себя как... ну вы поняли, "люблю - не люблю". Даже по сегодняшним бешенным ценам за 220 можно взять 3-х!!! топ-игроков, а то и больше. Неймар, разумеется, игрок запредельного уровня, но кто, будет отрабатывать в опорной зоне, кто будет играть в защите - Неймар? Не смешите, он первый сделает обрез в пользу соперника. У Барсы есть Дембеле и Малком. Вот пусть их тренер и раскрывает. За двоих больше 150 лямов отдали, и что? Лучше пусть купят опорника и защитника. Вот это будет польза команде. А то, что ни трансфер, то нап либо атакующий хав. А потом провалы в обороне и короткая скамейка, если кто сломался или дискву схватил. И так уже не помню сколько лет продолжается.
Пускай это звучит весьма просто и самонадеянно, но будь у меня 220 лямов, я бы предложил Челси и ТТХ по 110 за Канте и Эриксена. Вот это я понимаю усиление.
Те, кто грезит о МСН, забыли, что то время ушло. Суарез стареет, Неймар не совсем тот, что был раньше (в основном психологически), у команды проблемы именно в обороне, а не атаке. Все как-то разом забыли, что Нея часто критиковали за тот дисбаланс, что он привносит в игру, за то, что он "мешал" Альбе играть по своему флангу, за потери и обрезы, за нулевой вклад в оборонительные действия команды.
Футболисты «Барселоны» заверили президента клуба Жозепа Бартомеу, что будут рады возвращению в команду нападающего Неймара. Глава каталонцев спросил игроков о такой перспективе и получил положительный ответ.
Бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее появилась информация, что парижане готовы продать футболиста следующим летом за 220 миллионов.
С момента ухода из «Барселоны» Неймар продолжает поддерживать прочные отношения с Жераром Пике, Лионелем Месси и Луисом Суаресом. К тому же он хорошо дружит со своими соотечественниками Филиппе Коутиньо, Артуром и Малкомом, которые перешли в каталонский клуб уже после ухода Неймара.