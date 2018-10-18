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    Газинский: «Матч со Швецией был намного сложнее, чем с Турцией»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский сравнил игры национальной команды в рамках Лиги наций со Швецией (0:0) и Турцией (2:0).

    «Швеция – хорошая, организованная команда, сбалансированная. Считаю, что результат с ними был закономерным.

    С Турцией игра тоже была достаточно непростой. Сказывалось то, что играли через два дня на третий. Посмотрели предыдущие матчи с ними. К чему готовились, то, в принципе, и получилось.

    Удалось забить, в концовке была небольшая нервозность. Матч со шведами был намного сложнее, они очень хорошо перекрывают все зоны.

    Коллектив у нас очень хороший, все ребята позитивные. В быту проблем нет, а когда их нет, то и на поле тоже проблем не возникает», – рассказал Газинский.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    18.10.2018 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks 18 октября 2018, 12:21

      Похоже у сборной Германии проблемы в быту...)))

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