Газинский: «Матч со Швецией был намного сложнее, чем с Турцией»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский сравнил игры национальной команды в рамках Лиги наций со Швецией (0:0) и Турцией (2:0).

«Швеция – хорошая, организованная команда, сбалансированная. Считаю, что результат с ними был закономерным.

С Турцией игра тоже была достаточно непростой. Сказывалось то, что играли через два дня на третий. Посмотрели предыдущие матчи с ними. К чему готовились, то, в принципе, и получилось.

Удалось забить, в концовке была небольшая нервозность. Матч со шведами был намного сложнее, они очень хорошо перекрывают все зоны.

Коллектив у нас очень хороший, все ребята позитивные. В быту проблем нет, а когда их нет, то и на поле тоже проблем не возникает», – рассказал Газинский.