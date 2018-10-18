Ибрагимович – о Руни: «Он блестяще проявляет себя в МЛС»

Нападающий клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высоко оценил игру, которую показывает Уэйн Руни в составе «Ди Си Юнайтед».

«Пока Руни блестяще проявляет себя в МЛС. Он заметно усилил команду, она стала показывать хорошие результаты.

До его подписания они были другими, но сейчас Уэйн демонстрирует хорошую игру, забивает голы и доказывает, что он – Руни.

Не нужно рассказывать о его качествах. Все знают Руни и его класс. Ему остается только выходить на поле и показывать то, что он умеет лучше всего», – заявил швед.

В текущем сезоне беспроигрышная серия «Ди Си Юнайтед» составляет семь матчей.