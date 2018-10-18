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    Ибрагимович – о Руни: «Он блестяще проявляет себя в МЛС»

    Нападающий клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высоко оценил игру, которую показывает Уэйн Руни в составе «Ди Си Юнайтед».

    «Пока Руни блестяще проявляет себя в МЛС. Он заметно усилил команду, она стала показывать хорошие результаты.

    До его подписания они были другими, но сейчас Уэйн демонстрирует хорошую игру, забивает голы и доказывает, что он – Руни.

    Не нужно рассказывать о его качествах. Все знают Руни и его класс. Ему остается только выходить на поле и показывать то, что он умеет лучше всего», – заявил швед.

    В текущем сезоне беспроигрышная серия «Ди Си Юнайтед» составляет семь матчей.

    Источник: Sky Sports

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    18.10.2018 09:57
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