Буффон: «Мбаппе заслуживает «Золотой мяч». Он – феномен»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон считает, что Килиан Мбаппе заслужил «Золотой мяч» в этом году.

«Учитывая то, что Мбаппе показывает на поле, и насколько решающими были его действия во время чемпионата мира-2018, он заслуживает «Золотой мяч». Это факт

Знаю, что в Италии его сравнивают с Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро и Франческо Тотти. Но у него есть исключительные таланты и технические качества, которые я не видел даже у этих великих игроков. Он – феномен», – заявил Буффон.

Церемония награждения «Золотым мячом» состоится 3 декабря.