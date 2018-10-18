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    Какой вы футболист?

    Буффон: «Мбаппе заслуживает «Золотой мяч». Он – феномен»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон считает, что Килиан Мбаппе заслужил «Золотой мяч» в этом году.

    «Учитывая то, что Мбаппе показывает на поле, и насколько решающими были его действия во время чемпионата мира-2018, он заслуживает «Золотой мяч». Это факт

    Знаю, что в Италии его сравнивают с Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро и Франческо Тотти. Но у него есть исключительные таланты и технические качества, которые я не видел даже у этих великих игроков. Он – феномен», – заявил Буффон.

    Церемония награждения «Золотым мячом» состоится 3 декабря.

    Источник: Goal.com

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    18.10.2018 08:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:08

      Стать обладателем "Золотого мяча" ,должен самый достойный. Дождемся голосования.

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      Рейтинг: +722

      Urry 18 октября 2018, 13:07

      у него еще все впереди

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      Рейтинг: +862

      Jack24 18 октября 2018, 10:13

      Возможно заслужит, но не в этом году.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 18 октября 2018, 10:11

      Всё так, но для Мбаппе самого будет лучше ещё немножко подождать... Не денутся никуда его золотые мячи.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 18 октября 2018, 10:31

      Как правило обладатель золотого мяча должен что нибудь выиграть значимое.Скорее всего золотой мяч отдадут Мбаппе.

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 18 октября 2018, 10:06

      Согласен с Буффоном.

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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 18 октября 2018, 09:45

      модрич в этом году

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 октября 2018, 08:35

      Когда же у нас родится какой-нибудь феномен)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Lev Aleks 18 октября 2018, 09:01

      Говорят Стрельцов такой был,так его талант сгноили в тюрьме.Физически темнокожие превосходят другие расы.А тут хорошее питание с детства ,правильное обучение,европейский менталитет вот он и раскрылся.А нашим футболистам не хватает европейского менталитета,да и качество продуктов ,которыми питаются спортсмены в детстве и юности ,оставляет желать лучшего.

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