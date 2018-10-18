Анри: «Монако» нужно наладить равновесие, как в защите, так и в нападении»

Новый главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал о том, за счет чего он планирует вернуть команду в верхнюю часть турнирной таблицы французской Лиги 1.

– Что вы думаете о нынешнем подборе игроков в «Монако» и чего вы ждете от ближайшего трансферного окна ?

– В первую очередь надо думать о матче со «Страсбуром». Понятно, что боевой дух не на пике, особенно когда половина состава в распоряжении сборных. В этой ситуации я предпочитаю сосредоточиться на том, что мы имеем сейчас. Нужно найти баланс и обезопасить игроков, желательно сделать это с улыбкой на лицах. Я повторюсь, мне больше по душе жить настоящим и в этом настоящем на повестке дня стоит матч со «Страсбуром».

– В каких направлениях вы собираетесь работать, чтобы вернуться в верхнюю часть таблицы?

– Прежде всего, если не вдаваться в детали, нам нужно обезопаситься и найти баланс, нужно быстро позиционироваться, когда у нас мяч. Нужно наладить равновесие, как в защите, так и в нападении.

– Каким тренером вы хотели бы стать?

– Я вам известен как игрок и это не поменяется. Порою можно смеяться и получать удовольствие, а иногда нужно упорно работать и выполнять установки тренера. Диалог крайне важен.

Так как вы мне еще не задали этого вопроса, то я хотел бы сам поблагодарить Леонарду Жардима за проделанную работу. Он навсегда останется в истории «Монако», я желаю ему удачи в дальнейших начинаниях.

Анри – идеальный вариант для «Монако». Головину повезло