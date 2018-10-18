Адвокат: «Марадона позвонит Месси, чтобы объяснить свои слова»

Матиас Морла, адвокат и друг Диего Марадоны, рассказал о том, что нет никакого конфликта с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Ранее Марадона назвал причины, по которым Месси не может быть лидером национальной команды.

«Марадона вскоре позвонит Месси, чтобы объяснить свои слова, что он имел в виду. Все прекрасно знают, что он всегда поддерживал сборную Аргентины. Он имел в виду, что они больше не должны выводить Лео из себя.

Да, у Диего особенное выражение своих мыслей, поэтому журналисты так раздули его слова», – сказал Морла.

Марадона – о Месси: «Бесполезно просить быть лидером того, кто 20 раз ходит в туалет перед игрой»