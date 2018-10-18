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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат: «Марадона позвонит Месси, чтобы объяснить свои слова»

    Матиас Морла, адвокат и друг Диего Марадоны, рассказал о том, что нет никакого конфликта с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

    Ранее Марадона назвал причины, по которым Месси не может быть лидером национальной команды.

    «Марадона вскоре позвонит Месси, чтобы объяснить свои слова, что он имел в виду. Все прекрасно знают, что он всегда поддерживал сборную Аргентины. Он имел в виду, что они больше не должны выводить Лео из себя.

    Да, у Диего особенное выражение своих мыслей, поэтому журналисты так раздули его слова», – сказал Морла.

    Марадона – о Месси: «Бесполезно просить быть лидером того, кто 20 раз ходит в туалет перед игрой»

    Источник: Marca

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    18.10.2018 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 17:46

      Под воздействием наркоты и не такое можно наговорить.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 октября 2018, 07:54

      Марадона уже давно стал посмешищем. Сам в это виноват. Исключительно.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 октября 2018, 07:07

      Наговорил под дозой, а потом отпустило... Мда, на старости лет таким жалким наркоманом стал легендарный игрок... Интересно Месси таким же станет.... Не доживу наверное...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Superviser77 18 октября 2018, 07:54

      Сомневаюсь. Всё оно идёт с молодости. Марадона всю свою жизнь кутил. А Месси, коль не начал в свои 31, то на старости лет чего начинать? Тем более жена, дети.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Cules2013 19 октября 2018, 03:16

      Да, наверное...

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      Рейтинг: +502

      Евгений П 18 октября 2018, 06:32

      Марадона падает всё ниже и ниже...

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