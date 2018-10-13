Марадона – о Месси: «Бесполезно просить быть лидером того, кто 20 раз ходит в туалет перед игрой»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона высказался о нападающем команды Лионеле Месси.

Ранее легендарный форвард посоветовал футболисту «Барселоны» не возвращаться в национальную команду.

«Бесполезно просить быть лидером кого-то, кто ходит 20 раз в туалет перед игрой. Это тот, кто обделался.

Давайте не будем делать Месси богом. Если ты просишь его принести себя в жертву ради результата, он идет играть в видеоигры. Вместе с Роналду он лучший в мире», – сказал Марадона.