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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Марадона – о Месси: «Бесполезно просить быть лидером того, кто 20 раз ходит в туалет перед игрой»

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона высказался о нападающем команды Лионеле Месси.

    Ранее легендарный форвард посоветовал футболисту «Барселоны» не возвращаться в национальную команду.

    «Бесполезно просить быть лидером кого-то, кто ходит 20 раз в туалет перед игрой. Это тот, кто обделался.

    Давайте не будем делать Месси богом. Если ты просишь его принести себя в жертву ради результата, он идет играть в видеоигры. Вместе с Роналду он лучший в мире», – сказал Марадона.

    Источник: Твиттер Танкреди Палмери

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    13.10.2018 13:37
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 14 октября 2018, 15:47

      Не заиграет он в другом клубе и в сборном,какой рост,такой дух

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 13:17

      Высказывания Марадоны не всегда подчиняются логике.

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      Рейтинг: +161

      Лошак 13 октября 2018, 20:32

      Вот пусть сделает чемпионом...пусть МЮ. А так чмо!!!

      1
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      Рейтинг: +161

      Лошак 13 октября 2018, 18:45

      Читаешь о том, что за путалону болеют с горшка и балдеешь...сколько горшков обосрали.

      1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 13 октября 2018, 18:20

      Вообще не особо пнял о чем он? Но...

      1
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      Рейтинг: +161

      Лошак > LIO1987 13 октября 2018, 18:21

      Мэсси сказал, что в армию идёт...Хе-хе...в лио...

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      Рейтинг: +161

      Лошак > LIO1987 13 октября 2018, 18:25

      Дурачок не понимает...это карма.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 октября 2018, 18:16

      Марадона в своём стиле. То, он говорил, что Месси его приемник, супер-игрок, что остальные игроки в сборной просто поленья, и чуть ли его недостойны. А теперь заявляет, что Месси вообще никто. И это уже не первый раз так. Видимо разная наркота разный эффект даёт.

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      Рейтинг: +161

      Лошак > Cules2013 13 октября 2018, 18:20

      Мэсси никто. Это точно ты понял.

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Cules2013 13 октября 2018, 18:20

      АХАХ!!! Зачет мужик!!!

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      Рейтинг: +1440

      balam > Cules2013 13 октября 2018, 20:14

      а может он там кокс нюхает,как его гуру

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      Рейтинг: +575

      Mark68 13 октября 2018, 17:30

      ...пройдёт время...и время покажет....

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      Рейтинг: +161

      Лошак > Mark68 13 октября 2018, 17:49

      Внучок, показывать некультурно. Хе-хе...

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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Лошак 13 октября 2018, 17:58

      читай ниже..., ну или смотри...)

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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 октября 2018, 16:42

      Месси не выиграл не одного турнира со сборной,в ЛЧ последние годы ничего не показывает,не тянет он на великого игрока.Да гениальный исполнитель,но только во второстепенных матчах.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Mark68 13 октября 2018, 17:39

      Гением его называют другие.

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      Рейтинг: +575

      Mark68 > александр п 13 октября 2018, 17:43

      Можно быть "гением" - хорошо бегать и забивать, а можно просто играя - создавать, исполнять и помогать, а потом и забивать, и при этом не называть себя Гением....Вы когда-нибудь или где-нибудь слышали или читали что бы Месси о себе сказал что он великий или лучше всех!?...в отличии от "некоторых"...

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      Рейтинг: +161

      Лошак > Mark68 13 октября 2018, 17:47

      А не надо говорить о себе о том, чего нет.

      -2
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Лошак 13 октября 2018, 17:53

      Юноша, я не собираюсь с Вами спорить, тем более это бессмысленно. Мы так можем спорить и о клубах, кто за кого болеет, и о солнце и луне, кто за день или за ночь!..Главное ..то что нужно уважительно относиться друг к другу и не оскорблять друг друга!!!

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      Рейтинг: +161

      Лошак > Mark68 13 октября 2018, 18:00

      Юноша, если вы 1968 года рождения, то вам не следовало бы писать такую хе.ню, тем более, что я вас не оскорблял. По сути: Пусть Мэсси сделает аргов или Наполи чемпионами. Не называй юношей других, умнее сойдёшь.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Лошак 13 октября 2018, 18:02

      и я вас не оскорблял...пока...что. Удачи Вам!

      4
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      Рейтинг: +161

      Лошак > Mark68 13 октября 2018, 18:06

      Неудачи барсюкам. Роналду уже не тот.

      -2
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Лошак 13 октября 2018, 18:10

      .....без комментариев(((

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      Рейтинг: +161

      Лошак > Mark68 13 октября 2018, 18:11

      Что барсюк с мессюком может сказать...

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Лошак 13 октября 2018, 18:23

      Ребята!!! Вот вы сколько зарабатываете? Этот человек за час делает такие бабки-раз!!! И во вторых-о нем глаголит весь мир, попробуй хоть чуточку уважения в себе наскребсти.

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      Рейтинг: +74

      seva81 > LIO1987 18 октября 2018, 15:53

      А зачем?некоторым проще обгадить кого-либо,и думать,что сам он типа крут от этого. Хотя,думаю, что этот тип и сам понимает,что он клоун...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 октября 2018, 16:20

      Вообще не понимаю как можно считать лучшим игрока показывающего одну и тоже игру в одной и той же команде, при этом без каких либо качеств присущих лидеру...

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 13 октября 2018, 15:38

      Ни чего не понял. Либо перевод плохой , либо..

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      Рейтинг: +161

      Лошак > ЦСКА 3011 13 октября 2018, 16:05

      Мэсси ссыкун.

      -2
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > ЦСКА 3011 13 октября 2018, 18:00

      скорее всего перевод такой, если есть, то "оригинал в студию"...и сразу всё "устаканится"))

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