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    Какой вы футболист?

    Жигулев: «Австрия и Сербия сильнее нас? Нет. Так сложились обстоятельства»

    Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев поделился мнением о выступлении команды в отборочном цикле Евро-2019.

    – По ходу всего отборочного цикла Евро-2019 U-21 мы много забивали, но и много пропускали, как это было, например, в последнем матче с Австрией. Мы неудачно сыграли против австрийцев в обороне, пропустили такие мячи… Кроме того, у соперника было еще несколько хороших голевых шансов.

    – Начало встречи с Австрией не задалось для нашей команды. Как думаешь, почему?

    – Возможно из-за того, что играли в гостях. Мы были хорошо настроены на матч, но, получается, оказались все-таки не до конца психологически готовы к мощному старту в исполнении австрийцев. Тем не менее, потом поймали свою игру, у нас стало больше получаться на поле, появились моменты в атаке

    – Можно сказать, что сборные Австрии и Сербии были реально сильнее нас?

    – Нет, считаю, что так сложились обстоятельства. Было обидно проигрывать тем же сербам, в обоих матчах с ними мы должны были набирать очки.

    Молодежка провалила отбор на Евро и Олимпиаду. Снова

    Источник: РФС

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    18.10.2018 01:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 17:21

      Теперь волею обстоятельств будем сидеть дома.

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 18 октября 2018, 08:52

      Какие обстоятельства, играть надо было лучше, вот и все

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 октября 2018, 06:34

      Эти обстоятельства печалят уже который год.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 октября 2018, 06:15

      смысла нет оправдываться

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 18 октября 2018, 05:32

      Обстоятельства? Вас обыграли!
      И вы никуда не попали...
      Но вы конечно сильней,
      Дать всем ЗМС, о"кей.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 октября 2018, 04:51

      Они доказали что сильнее нас.

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