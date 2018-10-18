Жигулев: «Австрия и Сербия сильнее нас? Нет. Так сложились обстоятельства»

Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев поделился мнением о выступлении команды в отборочном цикле Евро-2019.

– По ходу всего отборочного цикла Евро-2019 U-21 мы много забивали, но и много пропускали, как это было, например, в последнем матче с Австрией. Мы неудачно сыграли против австрийцев в обороне, пропустили такие мячи… Кроме того, у соперника было еще несколько хороших голевых шансов.

– Начало встречи с Австрией не задалось для нашей команды. Как думаешь, почему?

– Возможно из-за того, что играли в гостях. Мы были хорошо настроены на матч, но, получается, оказались все-таки не до конца психологически готовы к мощному старту в исполнении австрийцев. Тем не менее, потом поймали свою игру, у нас стало больше получаться на поле, появились моменты в атаке

– Можно сказать, что сборные Австрии и Сербии были реально сильнее нас?

– Нет, считаю, что так сложились обстоятельства. Было обидно проигрывать тем же сербам, в обоих матчах с ними мы должны были набирать очки.

Молодежка провалила отбор на Евро и Олимпиаду. Снова