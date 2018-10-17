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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бушманов: «Я определяю состав сборной исходя из интересов агентов? Полная чушь»

    Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов ответил на вопрос о выборе состава.

    – Часто встречающаяся претензия в ваш адрес: Бушманов при определении состава иногда исходит из интересов агентов, вызывает футболистов по блату. Что ответите?

    – Мне просто интересно, кто высказывает такие предположения. Как говорится, на ком шапка горит, тот и кричит… Это совершенно непонятные для меня слухи. Кто хотя бы чуть-чуть меня знает, прекрасно понимает, что это невозможно. Полная чушь.

    Молодежка провалила отбор на Евро и Олимпиаду. Снова

    Источник: Чемпионат

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    17.10.2018 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 17 октября 2018, 23:31

      Бушманов лукавит,связи решают!

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