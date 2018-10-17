Наингголан: «Между Роналду и Месси выберу Лео, он может в одиночку выиграть матч»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан поделился мнением об игре форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Роналду? Это возможность привлечь к лиге внимание, которое она потеряла, а для нас это стимул попытаться победить его.

Между ним и Месси я выберу Лео. Криштиану нужна команда, в то время как Месси порой обводит четверых или пятерых игроков и выигрывает матч в одиночку», – сказал Наингголан.