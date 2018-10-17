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    Наингголан: «Между Роналду и Месси выберу Лео, он может в одиночку выиграть матч»

    Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан поделился мнением об игре форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Роналду? Это возможность привлечь к лиге внимание, которое она потеряла, а для нас это стимул попытаться победить его.

    Между ним и Месси я выберу Лео. Криштиану нужна команда, в то время как Месси порой обводит четверых или пятерых игроков и выигрывает матч в одиночку», – сказал Наингголан.

    Источник: Football Italia

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    17.10.2018 21:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +706

      111ax 20 октября 2018, 06:53

      может он перепутал что? месси только в барсе и может что-то показывать

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 17 октября 2018, 23:17

      Как раз наоборот

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