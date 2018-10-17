Бушманов – об отставке из молодежной сборной России: «Это неправда»

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов опроверг слухи о том, что собирается покинуть команду. Ранее информацию об этом опубликовал «Чемпионат».

«Это неправда», – сказал Бушманов.

Бушманов руководит российской молодежкой с января 2017 года. Ранее специалист возглавлял «Химки» и «Спартак-2». Во вторник Россия не вышла на чемпионат Европы-2019 (U21), проиграв в заключительном туре Австрии (2:3) и заняв итоговое третье место в группе.

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