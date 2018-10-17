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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бушманов – об отставке из молодежной сборной России: «Это неправда»

    Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов опроверг слухи о том, что собирается покинуть команду. Ранее информацию об этом опубликовал «Чемпионат».

    «Это неправда», – сказал Бушманов.

    Бушманов руководит российской молодежкой с января 2017 года. Ранее специалист возглавлял «Химки» и «Спартак-2». Во вторник Россия не вышла на чемпионат Европы-2019 (U21), проиграв в заключительном туре Австрии (2:3) и заняв итоговое третье место в группе.

    Молодежка провалила отбор на Евро и Олимпиаду. Снова

    Источник: Р-Спорт

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    17.10.2018 20:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 16:33

      Тут от тебя Евгений будет мало зависеть.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:02

      Не обязательно самому уходить, могут и освободить из-за невыполнения поставленной задачи.

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 октября 2018, 21:28

      Жалко,что не прошли на ЧЕ.

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      Рейтинг: +701

      Хведя 17 октября 2018, 20:59

      Рискну предположить, что на молодежке эРФеэСия элементарно экономит: распиливает бабки, выделенные на содержание команды во время олимпиад и чемпионатов Европы. То и не меняется ничего в результатах нашей молодой команды.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 17 октября 2018, 20:55

      Вали бл9 обратно в свой Спартак бестолковый, игроки в старте в РПЛ играют, да голы штампуют, в сборной, хоть и молодежной, лавку полируют, набрал олигофренов с лавок ФНЛ

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Спартач80 18 октября 2018, 12:12

      Потеряйся старперское животное

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      Skull_Boy > Спартач80 18 октября 2018, 14:10

      Потеряйся тупое свинное рыло, не воняй тут, раз мозгом обидели и посмотри составы кто играет и кто забивает в РПЛ, а кто сосет на лавке в ФНЛ, а в итоге выходит в старте

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Спартач80 18 октября 2018, 17:16

      Хаххахаха, недоразвитый

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      Skull_Boy > Спартач80 19 октября 2018, 15:46

      Хаххахах, одноклеточное, да не вопрос я в НН живу, как покажешь свою неадекватную свиную старперскую рожу в моем городе пиши

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 17 октября 2018, 20:18

      Вали нах..... ...... позорная.

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