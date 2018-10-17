Дайер: «Рамос? Важно уважать соперника, но нужно быть агрессивным»

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер поделился мнением об игре защитника сборной Испании Серхио Рамоса в матче 4-го тура Лиги наций. Матч завершился победой англичан со счетом 3:2.

«Очень важно уважать соперника, Рамос один из лучших игроков всех времен, правда.

Важно уважать соперника, но в то же время, как только игра начинается, каждый сам за себя, мы должны твердо стоять на ногах, быть агрессивными. Все так же с уважением, но нужно быть агрессивным, нужно показать, что ничего не может нас испугать», – сказал Дайер.

Дайер разбегался 23 метра, прежде чем снести Рамоса в его штрафной