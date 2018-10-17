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    Какой вы футболист?

    Дайер: «Рамос? Важно уважать соперника, но нужно быть агрессивным»

    Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер поделился мнением об игре защитника сборной Испании Серхио Рамоса в матче 4-го тура Лиги наций. Матч завершился победой англичан со счетом 3:2.

    «Очень важно уважать соперника, Рамос один из лучших игроков всех времен, правда.

    Важно уважать соперника, но в то же время, как только игра начинается, каждый сам за себя, мы должны твердо стоять на ногах, быть агрессивными. Все так же с уважением, но нужно быть агрессивным, нужно показать, что ничего не может нас испугать», – сказал Дайер.

    Дайер разбегался 23 метра, прежде чем снести Рамоса в его штрафной

    Источник: Sky Sports

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    17.10.2018 19:59
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